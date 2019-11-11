



iPhone'da uygulama silerken "X" düğmesine dokunduğunuzda ve Sil işlemini onayladığınızda o uygulama, artı verileri kaybolur. Ancak sonsuza dek kaybolmaz. Silinen veya henüz silinmemiş tüm uygulamalarınızın App Store'da olduğunu unutmayın. İstediğiniz zaman iPhone'da son silinen uygulamaları geri getirebilirsiniz.

iPhone'da Son Silinen Uygulamaları Geri Getirme

App Store'u açın, profilinizi tıklayın ve Satın Alınan'ı seçin. "Tümü" seçeneğini seçerseniz hesabınızdaki her uygulama gösterilir. Yüklenen uygulamaların yanında "Aç" butonu olacaktır ancak son sildikleriniz küçük bir bulut simgesi ile gösterilir.

Yalnızca silinen uygulamaları görmek için "Bu iPhone'da Olmayan" seçeneğine gidin ve böylece karşınıza çıkan listede iPhone'dan silinmiş son uygulamaları göreceksiniz.

iTunes İşe Yarar mı?

Daha önce sildiğiniz bir iPhone uygulamasına şimdi ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde tek yapmanız gereken App Store'a gitmektir. Silinen iPhone uygulamalarını iTunes ile geri getiremezsiniz.

Silinen uygulamanın adını hatırlamadığınızda yukarıda verdiğimiz yöntem oldukça kullanışlıdır. Ancak bazen uygulamanın adını hatırlar ve uzun zaman önce sildiğinizden bu listede gidip gelmek zor olabilir. Bu durumda uygulamanın adını doğrudan App Store'da aratabilirsiniz.





Arama sonuçlarında uygulamanın yanında küçük mavi renkli bir bulut simgesi görünecek. Tıpkı ilk adımda yer verdiğimiz gibi bu simgeye dokunun ve Apple ID bilgilerinizi girerek uygulamayı yeniden cihazınıza yükleyin.

Bu yazımızda iPhone'da son silinen uygulamaları geri getirme adımlarından bahsettik.

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