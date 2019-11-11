iPhone'dan Kredi Kartını Kaldırmak





Apple kimliğinizinle iTunes ve App Store'dan alışveriş yapmanın en kolay ve hızlı yolu iPhone hesabınıza bir kredi kartı tanımlamaktır. Böylece her seferinde kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekmez.

Ayrıca henüz ülkemizde kullanılmaya başlanmayan Apple Pay'den yararlanıyorsanız yine iPad ve iPhone gibi iOS cihazınızla online alışveriş yaparken hesabınızda en az bir kart olması gerekir.

Bu hizmetlerden herhangi biri için kredi kartınızı iPhone'dan kaldırma gereksinimi duyuyorsanız aşağıdaki talimatları izlemeniz yeterlidir. iPhone'a kayıtlı kredi kartını silmek birkaç basit dokunuş gerektiriyor.





iPhone'da Apple ID'den Kredi Kartını Kaldırmak

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"iTunes & App Store" u seçin.

Sayfanın üstündeki Apple ID'nize (Apple Kimliği) dokunun ve ardından "Apple ID'yi Göster" i seçin.

"Ödemeleri Yönet" i seçin.

Ödemeleri Yönet sayfasının üstünden "Düzenle" yi seçin.

Kaldırmak istediğiniz kredi kartının solunda göreceğiniz kırmızı silme düğmesine dokunun ve onay vermek için "Kaldır" düğmesine bir kez daha basın.

iPhone'da Apple Pay'deki Kredi Kartını Kaldırmak

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Cüzdan ve Apple Pay" i seçin.

"Cüzdan ve Apple Pay" in içinde Apple Pay hesabınıza bağladığınız tüm kredi kartlarının bir listesi görünecektir. Kaldırmak istediğiniz kredi kartına dokunun.

Kredi kartıyla ilgili ayrıntılar görünecek. Sayfanın altına kaydırın ve "Bu Kartı Kaldır" ı seçin. Tekrar dokunarak işlemi onaylayın.

iPhone'da kredi kartı bilgilerini silmek için tüm yapmanız gerekenler bunlardı.

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