



iPhone'umu Bul çok kullanışlı bir Apple uygulamasıdır. Kullanıcıların giderek daha maliyetli hale gelen iPhone telefonlarını kolayca bulmasını sağlar. iPhone'a ek olarak, özellik iPad ve hatta Mac bilgisayarda da çalışıyor. Peki bir iPhone'u iPhone'umu Bul uygulamasından kaldırırsınız.

iPhone'umu Bul artık Bul başlığı altında listeleniyor. Önce yeni bir iPhone nasıl eklenir ondan bahsedelim.

iPhone'umu Bula Yeni bir Cihaz Eklemek

iPhone'umu Bul ile kaybolan telefonunuzun konumunu izleyebilir ve aynı zamanda uzaktan zil sesini çalmasını sağlayarak yakınınızda olduğunda daha rahat bulabilirsiniz. Bununla birlikte, diğer birçok özellikten farklı olarak, iPhone'u Bul'u önce manuel olarak etkinleştirmeniz gerekiyor. Nasıl olduğunu gösterelim:

"Ayarlar" ı seçin.

Apple kimliğinizi seçin (Adınız yazar ve adınızın altında "Apple kimliği, iCloud, iTunes ve App Store" ibareleri geçer).

iCloud'a dokunun.

Aşağı kaydırın ve "iPhone'umu Bul" u (veya "iPad'imi Bul") seçin.

Özelliği açmak için bir sonraki ekranda "iPhone'umu Bul" u seçin.

Artık bulut kimliğinizi kullanarak iPhone'unuzun (veya iPad'iniz) nerede olduğunu uzaktan bir masaüstü bilgisayar ya da tabletle görebileceksiniz.





Bir iPhone'u iPhone'umu Bul Uygulamasından Kaldırmak

Bu işlemi bir bilgisayarda yapmanın en kolay yolu iCloud.com'dan geçer. Ayrıca iPhone'unuzu bulmanın en etkili yoludur.

iCloud.com'da iCloud hesabınıza giriş yapın. (sahip olduğunuz PC'ye bağlı olarak doğrulama gerekebilir.)

iPhone'umu Bul'a tıklayın.

"Tüm Cihazlar" a tıklayın.

Kaldırmak istediğiniz cihaza tıklayın.

"Hesaptan Kaldır" a tıklayın.

Kaldırma ve doğrulama işlemlerinin iCloud şifrenizi yazarak onaylanması gerekecektir. Bu adım iPhone'un iPhone'umu Bul özelliğinden kaldırılmasını başlatacak. Artık kullanmadığınız eski bir iPhone'sa oldukça etkilidir.

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