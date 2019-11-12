Google Home'u iPhone'a Bağlamak





Google Home'u bağladıktan ve çalıştırdıktan sonra, Google Home uygulamasını iPhone'unuza yükleyin. Şimdi Google Home'u iPhone'a bağlamaya hazırsınız demektir. İki cihazın da aynı WiFi ağına bağlı olması gerekiyor.

Google Home'u iPhone'unuza Bağlayın

iPhone'unuzda Google Home uygulamasını açın ve ekranın sağ alt köşesinde görünecek olan Başlayın'ı seçin.

Google Home'a eklemek istediğiniz Gmail hesabını seçin ve Tamam'ı tıklayın. Bu, iPhone'unuzun yakında Google Home cihazlarını aramasını sağlar. Bir cihaz bulunduğunda, iPhone'unuz size "Google Home bulundu" uyarısını bildirecektir. Bundan sonra, kendisini akıllı hoparlöre bağlar.

Google Home kurulumunu başlatmak için ekranın sağ alt tarafındaki İleri düğmesini seçin.

Yeni ekranda Google Home'unuzun kullanacağı WiFi ağını seçmeniz istenecek. Tercih ettiğiniz WiFi ağını bulup seçin ve ardından İleri'ye basın.

WiFi ağınız için belirlenmiş şifreyi girmeniz gerekecektir. Bundan sonra Bağlan'a dokunun. Google Home şimdi WiFi ağınıza bağlı. Artık kalan tek şey Google Asistan'ın ayarlanması olacak.

Google Asistan'ın Ayarlanması

Google, iPhone'dan bilgilerinizi, sesli komutu ve daha fazlasını kullanmak üzere bazı izinler isteyecek. Devam etmek için Evet'e dokunun.

Google Asistan'ın sesinizi vereceğiniz komutlar için tanımasını sağlamanız gerekiyor. Telefonunuzun ekranında, sesli bir şekilde okumanız gereken birkaç mesaj göreceksiniz. Her birini net bir şekilde ve yüksek sesle okuyun.

Sesli komut ayarlarını tamamladıktan sonra işleme devam etmek için Devam Et'i seçin.

Artık iPhone'dan Google Asistan'ın sesini seçebileceksiniz. Dile bağlı olarak seçebileceğiniz birkaç ses var.

Google Asistan'ın sesini seçtikten sonra, adresinizi girmeniz ve Google Home'a çalması için dilediğiniz bir müziği eklemeniz istenecek.

Son olarak, Google Home'a varsa birkaç güncellemenin yüklenmesini gerekebilir. Uzun sürmemeli.

Güncellemeden sonra, Google Home ve iPhone'unuz başarıyla birbirine bağlanmış olacak. Google Home'a anında sesli komutlar vermeye başlayabilirsiniz.

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