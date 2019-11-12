



Yeni iPhone 11 telefonlarınızda fotoğraf modu ile video arasında en hızlı nasıl geçiş yapabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Bu rehberde QuickTake video kısayolunun iPhone 11 ve iPhone 11 Pro kameralarında nasıl kullanıldığını açıkladık.

iPhone 11, iPhone 11 Pro'da Fotoğraf Modunda Video Çekmek: QuickTake

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, yeni ultra geniş açı lens ve yine Android rakiplerinden esinlendiği bir başka özellik olan Gece Modu ile geliyor. Tüm bu yeni özellikle Apple'ın iOS 13 ile tekrar elden geçirdiği yeni Kamera arayüzü sayesinde sunuluyor.

Yeni kamera arayüzünde tüm bunlara ek olarak ayrıca kamera modları arasında manuel olarak geçiş yapmak zorunda kalmadan video çekme işlemini basitleştirmeye yardımcı olan QuickTake adlı yeni bir özellik de bulunuyor. QuickTake'i aktifleştirmek / kullanmak için gerekli olan adım aslında seri çekim modu olarak bilinen burst'ün yerini almış durumda.

Yani QuickTake yeni iPhone 11'lerde aşağıdaki gibi kullanılıyor:

Kamera uygulamasını başlatın.

Deklanşöre basın ve basılı tutmaya devam edin (Fotoğraf modunda olduğunuzdan emin olun).

Video kaydetmeyi bırakmak için parmağınızı kaldırın.

Düğmeyi basılı tutmaya gerek kalmadan video kaydetmeye devam etmek için kilit simgesine sürükleyin (dikeyde sağa, yatayda aşağı)

Videoyu sonlandırmak ve kaydetmek için kırmızı butona basın.

iPhone 11'de fotoğraf modunda video kaydetme adımları aşağıda resmediliyor:





Diğer bir seçenek olarak deklanşör düğmesini basılı tutmaya gerek kalmadan video kaydetmeye devam etmek istiyorsanız, kilit simgesine doğru kaydırabilirsiniz. Böylece kayıt sırasında fotoğraf çekmek üzere deklanşör butonuna sahip oluyorsunuz.

Video kilidi seçeneğini kullandıysanız, kaydı durdurmak ve klibinizi kaydetmek için yine kırmızı simgeye basın.

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