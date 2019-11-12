



Depolama iPhone'lar ve iPad'ler gibi iOS cihazlarında her zaman büyük bir sorun olmuştur. Çoğu kişi iPhone veya iPad'lerinde 32 GB veya 64 GB gibi düşük depolama kapasitesine sahip. Biraz yer açmak için fotoğraflarınızı iCloud'a yedekleyebilirsiniz ancak iCloud depolama alanınızı dolar ne yaparsınız? iPhone fotoğraflarını Google Fotoğraflar'a yedeklemeye devam edebilirsiniz.

iPhone Fotoğraflarını Google Fotoğraflar ile Yedeklemek

iPhone fotoğraflarını Google Fotoğraflar'a yedeklemenin bir başka nedeni de iOS'ten Android'e geçiş yapmaya hazırlanmaktır. Böylece iPhone fotoğraflarınızı anında Android cihazınıza indirebilirsiniz. Önce bir Google hesabınız olması gerekiyor. Gmail kullanan herkesin var. Ancak Google hesabınız yoksa, Google Suite'in bir parçası olan Google Fotoğraflar'dan yararlanamazsınız.

Gmail'i, YouTube'u veya diğer Google hizmetlerini kullanıyorsanız zaten bir Google hesabınız var demektir.

Önce Apple App Store'a gidin, "Google Fotoğraflar" için arama yapın ve uygulamayı indirin.

Google Fotoğraflar uygulamasını indirdikten sonra uygulamayı başlatın, ardından Google hesabına giriş yapmanız istenecek. Google hesap ayrıntılarınızı girin ve giriş yapın.

Fotoğrafları yedeklemek isteyip istemediğiniz sorulur ve ayrıca fotoğraflarınızı yedeklerken eğer WiFi yoksa hücresel veriyi kullanmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Yedekle ve Eşitle seçeneğini değiştirin. Sınırsız veri planındaysanız, yedeklemeyi hücresel veri kullanarak yapabilirsiniz. Değilse sonra devam et düğmesine basın.

Sonraki sayfada iPhone'dan Google Fotoğraflar'a yedeklemek istediğiniz fotoğrafların kalitesini seçin. İpucu: Yüksek Kalite'yi seçmek, 15 GB'lık boş depolama alanınızı etkilemez ve fotoğraflarınızın kalitesi düşmek zorunda kalmaz.

Fotoğraf kalitesini seçtikten sonra, Devam düğmesine basın ve WiFi ya da hücresel ağınızı açın.

Ne kadar fazla fotoğrafınız olursayedekleme işlemi o kadar uzun sürer.

Sonuç

iPhone fotoğraflarınız Google Fotoğraflar'a güvenli bir şekilde yedeklendikten sonra iPhone'da daha fazla yer açmak için telefonunuzdaki geri kalan fotoğrafları silebilirsiniz. Google Fotoğraflar'dabunu yapmanın otomatik bir yolu var.





Google Fotoğraflar uygulamasını açın, sol üst taraftaki üç çizgiye dokunun ve Boş Yer Aç'ı seçin. Bu kısım yedeklenen tüm fotoğrafları otomatik olarak algılar ve böylece bunları boş yere iPhone'da tutmamanız için silmek isteyip istemediğinizi sorar. Fotoğrafları silmek için kaldır düğmesine basabilirsiniz.

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