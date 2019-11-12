iPhone'da iCloud Saklama Alanı Uyarısını Durdurmak





iPhone'lar yetersiz depolama alanı ile geldiğinden Apple kullanıcılara iCloud bulut depolama çözümünü sunuyor. Ancak iCloud depolama alanı da dolduğunda kullanıcılar ekranlarında "yeterli saklama alanı yok" uyarısını görüyorlar. Bu sinir bozucu uyarı mesajından kurtulmanın bazı basit yolları bulunuyor. Onlardan bahsedelim.

Boş Alan Açmak İçin iCloud Yedeklemelerini Silmek

iCloud çoğunlukla artık ihtiyacınız olmayan yedekleme dosyalarını dahi uzunca süre saklamaya devam eder. Bu durum zamanla saklama alanınızın dolmasına ve iPhone'da yeterli alan yok uyarısı almanıza neden olabilir.

Eğer iOS cihazınızı geçmişte yeni bir iOS cihazınıza yükselttiyseniz, yeni bir iPhone'a ya da iPad'e geçmek, eski iOS cihazınızdan kalan ve artık ihtiyacınız olmayan yedek dosyaları burada saklanıyor olabilir. Bunları silebilirsiniz.

Eski iPhone ya da iPad telefonun yedeklerinden kurtulmak yeterli saklama alanı yok uyarısını kaldırmanın hızlı bir yoludur.





Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ekranın üstündeki ID'nize dokunun.

"iCloud" u seçin.

"Depolamayı Yönet" i seçin.

"Yedeklemeler" i seçin.

Bilgi sayfasında, yedeklenmiş tüm telefonların listesi görünecektir. Artık kullanmadığınız bir cihaz görüyorsanız, cihazı seçin ve ardından "Yedeği Sil" i seçin.

İhtiyacınız Olmayan Verileri Yedeklemeyi Durdurun

Oyunlarınızı yedeklemek zorunda değilseniz bunların yedeğini silmeyi seçebilirsiniz. Çünkü çokça yer kaplarlar. Bunun yanında gerçekten iCloud'a yedeklemek zorunda olmadığınız başka uygulamalar da varsa bunları gözden geçirin.

iOS'te hangi uygulamaların bilgilerinin her gün iCloud'a yedekleneceğini seçmenize olanak sağlar – yedeklememek istemedikleriniz için yedeklemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ekranın üstündeki ID'nize dokunun.

"iCloud" u seçin.

"iCloud'u Kullanan Uygulamalar" kısmında uygulamanın yedeklenmesini devre dışı bırakmak için yanındaki düğmeyi kullanın.

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