



Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 865 yonga setini Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2019'da piyasaya sürmeye hazır olduğu ortaya çıkmıştı. Bugünse yani tam 24 saat sonra söz konusu Snapdragon 865 çipinin temel özellikleri sızdırıldı. Yeni yonga seti doğrudan amiral gemisi telefonları hedef alıyor.

Qualcomm Snapdragon 865 Özellikleri ve Performansı Sızdırıldı!

Snapdragon 865 yongası, 2019 yılında piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonlara yön veren SD 855 ve SD 855+ modelinin devamı niteliğinde. Çinli Weibo web sitesinden bir kaynağa göre Snapdragon 865'in 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir CPU'su bulunuyor.

Bunlar dört Kryo Silver (Cortex-A55) çekirdeği, 2.42GHz frekansında üç Kryo Gold (Cortex-A77) çekirdeği ve 2.84GHz saat hızında tek bir Kryo Gold çekirdeği olarak sıralanıyor.

Yaklaşan amiral gemisi yonga seti 587 MHz saat hızında çalışan ve daha iyi grafik performansı sunan Adreno 650'ye sahip. Şirketin 2020'de daha sonraki bir tarihte SD865 yonga setinin "genişletilmiş" bir versiyonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunun 865+ olacağı söylenmekte.

SD855 ve SD865 Performans Kıyaslaması

SD865 ile SD855 arasında %20'ye varan bir performans artışı olacak. Adreno 640 GPU'suna göreyse oyunlarda %17-20 daha iyi performans göstereceği belirtilmiş.





Ayrıca Qualcomm'un yaklaşmakta olan amiral gemisi yonga setinin iki versiyonuna sahip olacağı söyleniyor: Biri entegre 5G modeme sahipken, diğeri Türkiye gibi 5G penetrasyonunun olmadığı ülkeler için hazırlanacak.

Ek olarak, yonganın 2020 başlarından itibaren seri üretime geçeceği söyleniyor ve Samsung dökümhanenin imalat ortağı olarak görev yapacak. Yaklaşan Qualcomm Snapdragon çipinin, LPDDR5X RAM ve UFS 3.0 depolama desteğiyle 7nm mimaride üretilmesi bekleniyor.

Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2019, 3 Aralık'tan itibaren Maui, Hawaii'de başlayacak ve burada gelecek nesil Qualcomm çipleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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