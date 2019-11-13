



iOS cihazınızda alarm sesi olarak kullanmak için birçok alarm tonu arasından seçim yapabilirsiniz. iPhone'da yeni bir alarm ayarladığınızda alarm sona erdiğinde duyulacak sesi de seçmenize izin verilir. Varsayılan titreşim Uyarı iken varsayılan alarm sesi Radar'dır. Cihazınızda özel alarm sesleri varsa bunlarla iPhone'da alarm sesini değiştirebilir ve özelleştirebilirsiniz.

iPhone'da Alarm Sesini Değiştirmek ve Özelleştirmek

Aşağıda iPhone'un alarm sesini ve alarm titreşimini nasıl değiştirebilirsiniz bundan bahsettik.

iPhone'unuzda Saat uygulamasını başlatın.

Alarm sesini düzenlemek için ekranda "alarm" yolunu seçin.

Ekranınızın sağ tarafında görülen Düzenle'yi ve ardından düzenlemek istediğiniz alarmı seçin. Alarmı Düzenle ekranı ortaya çıkacak.

Alarmı Düzenle ekranında "Ses" üzerine basın.

Kendinizi mevcut alarm sesinizin listelendiği bir sonraki ekranda bulacaksınız. Yukarı ve aşağı kaydırmak, ek seçenekleri açar.

Tercih ettiğiniz alarm sesini seçin. Her ton seçildiğinde bir örnek çalınır. "Klasik" i seçin.

Alarm sesini devre dışı bırakmak için, Ses ekranında alta kaydırın ve "Yok" u seçin.

Alarmı Düzenle'ye geri dönün ve değişikliklerinizi kaydetmek için "Kaydet" i seçin.

iPhone'a Özel Alarm Sesi Eklemek

Kristaller, Gece Baykuşu veya iOS cihazınızla birlikte gelen diğer alarm sesleri arasında seçim yapmak zorunlu değilsiniz. iPhone'da olmayan farklı yeni alarm sesleri kullanmaya başlayabilirsiniz. iPhone'a alarm sesi eklemek için:





Saat uygulamanızdaki Sesi Düzenle bölümünde Ses menüsünün en üstüne kaydırın.

Ton Mağazası öğesine basın. iTunes Store uygulamasına yönlendirileceksiniz.

"Zil sesleri" ni seçin.

Burada iPhone'a ekleyebileceğiniz yeni alarm sesleri ve zil sesleri bulacaksınız.

iPhone'da Alarm Titreşimini Değiştirmek

Saat uygulamanızın Sesi Düzenle menüsündeki Ses kısmında yukarı kaydırın.

Potansiyel titreşim desenleri listesini görüntülemek için Titreşim'i seçin.

İstediğiniz deseni seçin. Üzerlerine dokunarak oynatabilirsiniz.

Eğer istemezseniz alarm çaldığında titreşimi devre dışı bırakmak için, Titreşim ekranının altına kaydırın ve "Yok" u seçin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum