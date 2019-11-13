



iPhone'da bir resmi kırpmanın birden fazla yolu vardır. Aşağıda önce en tipik yönteme yer verdik. Ardından iPhone'da ekranda görüntülenen bir resmi daha hızlı ve pratik şekilde kırpmanın yolunu gösterdik. Öyleyse iPhone'da resmi kesme adımlarına geçelim.

iPhone'da Fotoğrafı Kırpmak / Kesmek

Kırpmak istediğiniz resmi seçin

iPhone'unuzdaki Fotoğraflar uygulamasını başlatın.

Ekranınızın sağ üst köşesindeki mavi renkli "Düzenle" düğmesine dokunun.

Kırpma İşlevini Seçin

Soldan ikinci seçenekte fotoğrafın parlaklığını ayarlayabilir veya kırmızı göz etkisini azaltabilirsiniz.

Devam etmek için kırpma aracını seçin ("İptal" e yakın).

Resmi Kırpın

Kırpma aracını seçtiğinizde, köşeleri beyaz bir kutu göreceksiniz. Kutunun köşelerini kırpmak istediğiniz alana doğru yaklaştırın ve resmin silmek istediğiniz bölümlerini kutunun dışında bırakın.

Oryantasyon aracını kullanılarak resmi döndürülebilirsiniz.

3 Kutu Kuralından Yararlanın

Görüntünün odak noktasını belirlemenin en kolay kolu 3 ızgara kuralıdır.

Her köşesinde 3 kutu olan bir kare oluşturursunuz.

Böylece izleyici gözünü odak noktasından ayıramaz.

Kırpma işlemi tamamladığınızda "Tamam" ı seçin.

Kırpma İşlemini Geri Almak

Kırpılan görüntüyü kaydettikten sonra, orijinal sürüme geri dönebilirsiniz. Kırpılan resmin üzerinde Düzenle butonuna bastığınızda değişiklikleri geri alma butonu butonu görünür olur. Bu buton Orijinale dön adıyla gösterilir.

Resmi Ekran Görüntüsü Alarak Kırpmak

Bir resmi kırpmanın en kolay yollarından biri ekran görüntüsü almaktır. Bu işlemde hem resmi kırpar hem de orijinalinden anında kurtulursunuz.





Çevrimiçi herhangi bir resmi görüntülerken ekran görüntüsü alın ve kırpılmış resmi doğrudan telefonunuza kaydedin. Yeni iPhone'larda bu güç ve ses açma tuşlarıyla yapılır.

Ekran Görüntüsünü Kırpmak veya Düzenlek

iPhone'da ekran görüntüsünü yakaladığınız anda, resmin etrafında mavi bir kenarlık görünecektir. Mavi kenarlığı sürükleyerek resmi ayak üstü kırpın.

Alttaki araçlar ekstra düzenlemeler için kullanılabilir.

Kırpma ve düzenlemeyi tamamladığınızda, ekranınızın sol üst köşesindeki "Tamam" a dokunun.

Ekran görüntüsü Fotoğraflar'a kaydedilir.

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