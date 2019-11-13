



En yeni iPhone'lar, profesyonel düzeyde fotoğraflar çekebilen güzel kameralarla birlikte gelir. iPhone sahipleri bu anlamda 12 megapiksel fotoğraflar, yüksek çözünürlüklü klipler, ağır çekim videolar ve hoş panoramik fotoğraflar kaydedebiliyor. Ne var ki simsiyah görünen bir kamerada bunların hiçbirini yapamazsanız. Aşağıda iPhone'da siyah kamera sorununu ve çözümünü ele aldık.

iPhone'da Siyah Kamera Sorunu

Her şeyden önce iPhone lensinizin telefon kılıfı veya tripod tarafından fiziksel olarak engellenmediğinden emin olun. Sorunu dört farklı adımla ele aldık.

Kamerayı Değiştirin, Uygulamadan Çıkın ve Yeniden Başlatın

Öne bakan kamera ile arkaya bakan kamera arasında geçiş yapın, ekrana dokunarak merceğin tekrar odaklamasına yardımcı olun. Bunların ardından home tuşuna çift basın ve son uygulamalar ekranını açarak Kamera uygulamasını kapatın. Biraz bekleyin ve kamerayı tekrar başlatın.

iPhone'unuzu Yeniden Başlatın

Kamera uygulamasını yeniden başlatmak siyah ekran sorununu çözmediyse, iPhone'unuzu yeniden başlatmanız gerekebilir. "Kapatmak için kaydır" görünene kadar yan kilit düğmesinin basılı tutun ve ardından telefonun kapanmasını bekleyin.

VoiceOver Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Çeşitli iPhone sahipleri VoiceOver özelliğinin kamera arızasına ve siyah kamera sorununa neden olduğunu belirtyor. Bu yüzden VoiceOver'ı devre dışı bırakın ve Kamera uygulamasını bir kez daha çalıştır. "Ayarlar" içinde "Genel" e gidin ve ardından "Erişilebilirlik" i seçin. Şimdi "VoiceOver" üzerine dokunun ve kapalı olduğundan emin olun.

Telefonunuzu Güncelleyin veya Sıfırlayın

Tüm bu çözümler işe yaramazsa, Ayarlar uygulamasına girin ve menünün en üstünde iOS güncellemelerini bularak güncellemeleri kontrol edin. Siyah kamera sorunu güncelleme ile düzeltilmiş olabilir.





Ayarlarınızı sıfırlamak için, Ayarlar uygulamasına gidin "Genel", "Sıfırla" ve ardından "Tüm Ayarları Sıfırla" yı seçin.

iPhone'unuzu tamamen sıfırlamak istiyorsanız, aynı işlemli izleyin ancak "Tüm Ayarları Sıfırla" yerine "Tüm İçeriği ve Ayarları Sil" i seçin, şifrenizi girerek onaylayın ve sonra "iPhone'u Sil" e basın.

Bu sıfırlama yöntemi cihazınızdaki tüm içerikleri kaldırır. iPhone'unuzu yedeklediğinizden emin olun. Siyah kamera sorunu iPhone sıfırlandıktan sonra düzelebilir.

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