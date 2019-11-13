



iPhone'da zayıf titreşim sorunu yaşıyor ve cihazınız ne zaman çalsa titreşimi neredeyse duyamıyor musunuz? iPhone'unuzun titreşimini arttırmanın çok basit bir yolunu göstereceğiz. Böylece titreşimi daha yoğun şekilde duyabileceksiniz.

iPhone'da Zayıf Titreşim Sorunu, Titreşim Gücünü Artırmak

Titreşimler düşük kaliteli telefonlardan en gelişmiş ve yüksek kaliteli cihazlara kadar tüm akıllı telefonların önemli bir parçası. Titreşimler, yaptığınız ayarlara bağlı olarak gelen bir çağrı, mesaj veya herhangi bir bildirim durumunda çalabilir. Ancak bazen iPhone'dan daha güçlü titreşim gelmesini istediğiniz durumlar olabilir.

iPhone'da zayıf titreşim sorununu ele alıyoruz.

Herhangi bir üçüncü parti uygulama indirmeye gerek kalmadan, iPhone'unuzdaki titreşim yoğunluğunu ayarlar uygulaması aracılığıyla değiştirebilirsiniz. Android'te bu özellik ancak Root erişimi ile yapılırken iPhone'da durum farklı. Aşağıda iPhone titreşimini artırmak için izlenecek adımları göreceksiniz.

Ayarlar uygulamasını açarak başlayın.

Aşağı kaydırın ve Sesler'i seçin.

Titreşimleri artırmak istediğiniz kategoriyi seçin. (Zil sesi, metin tonu, gönderilen posta, takvim uyarıları ve diğerleri olabilir)

Bir kategori seçtikten sonra, ekranın üst kısmından Titreşimi seçin.

Burası titreşim yoğunluğunu artıracağınız yer. Yeni bir titreşim deseni oluşturmak ve istediğiniz gücü ve yoğunluğu ayarlamak için Yeni Titreşim Oluştur'a basın. Titreşime bir isim verin ve istediğiniz kategoriye atayın.





Bu konuda sevdiğimiz şeylerden biri, istediğiniz her kategori için yeni bir iPhone titreşim modeli oluşturabilirsiniz, yoğunluğunu ve kuvveti özelleştirebilirsiniz. Alarm titreşimini düşük olarak ayarlamaya karar verirseniz, iPhone sabahları titreştiğinde, tüm yatak sallanmaz.

Kişilere Özel Titreşim Ayarlamak

Belirli kişiler için belirli titreşim desenleri ayarlayabilirsiniz, böylece birileri sizi aradığında iPhone'un titreşme biçimine bakarak kimin aradığını söyleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Kişiler'e gidin >> Bir Kişi Seçin >> Sağ üst köşeden Düzenle seçeneğine dokunun >> Zil sesi veya Metin Tonu seçin >> Titreşim seçeneğine dokunun ve buradan standart bir titreşim mi yoksa farklıbir titreşim mi kullanacağınızı seçebilirsiniz. Özelleştirilmiş titreşiminiz varsa seçin.

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