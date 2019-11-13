iPhone'a MovieBox İndirmek – Jailbreak'siz Film Uygulaması





iOS'in hem en eski ve hem de en son sürümleriyle çalışan MovieBox uygulamasını iPhone'a indirmek ve yüklemek için bilmeniz gerekenlere yer verdik. MovieBox ünlü bir online film izleme uygulaması. Aşağıda, kullanıcıların MovieBox'ı iOS cihazlarına indirip yüklemelerine yardımcı olman adımlar bulacaksınız. Bunun için Jailbreak gerekmiyor. MovieBox uygulamasını iPhone'a ücretsiz indirmek için Emus4u uygulamasına ihtiyacınız olacak.

Emus4u Uygulamasını Nasıl Yükleyebilirim?

Her şeyden önce, iOS cihazınıza Eus4u uygulamasını indirin.

Bunu yapmak için, Safari tarayıcınızdan iinstaller.net adresine gidin.

"Cihaza yükle" ye dokunun.

Ekranınızda bir açılır mesaj gösterildiğinde bu uygulamayı yüklemek için izin verin.

Profil yönetimi penceresine erişmek için "İzin Ver" e dokunun.

"Kur" a dokunun ve kurulumu şifrenizle tamamlayın.

iPhone'a MovieBox'ı Nasıl İndirebilirim?

iPhone'a Emus4u uygulaması yüklendikten hemen sonra, uygulamayı açabilirsiniz.

Bu sayfada aşağı doğru kaydırdığınızda, mobil medya uygulamasını görüntüleyeceksiniz.

iPhone'unuza MovieBox indirmek için Film kutusu simgesine yakın "Al" düğmesine dokunun. Bir açılır pencere görünecek ve MovieBox'ı kurmak için izniniz gerekecek. Kur'a dokunun.

Ardından, iPhone ana menüsüne geri dönün ve MovieBox uygulama simgesi görünecektir.

Şimdi kurulum adımlarına geçelim.

MovieBox Uygulamasını Nasıl Kurabilirim?

Uygulama resmi bir uygulama olmadığından, kurulumu başlatmak için iPhone'da önce bilinmeyen kaynaklar seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir. Böylece kullanıcılar uygulamayı güvenli bir uygulama olarak işaretlemiş olur.





Bunu yapmak için, iPhone ya da iPad'in ana menüsünde MovieBox simgesine dokunun ve ekranınızdaki açılır pencerede "Güvenilmeyen Kurumsal Geliştirici" hatası görünecek. "İptal" e dokunun ve bir sonraki adıma geçin.

MovieBox Uygulamasına Güvenmek

Sadece İptal'e dokunun ve cihazınızdaki "Ayarlar" a gidin, daha sonra "Genel" i seçin, "Profiller ve Cihaz Yönetimi" görünene kadar aşağı kaydırın.

Trust "China Television Information Tech." seçeneğine dokunun. Uygulamaya güvenmenizi isteyen bir açılır pencere göreceksiniz. Güven'e dokunun.

MovieBox'ı iPhone/iPad cihazınıza başarıyla indirdiniz ve yüklediniz. Şimdi iPhone, iPad ana menünüze dönün ve Moviebox App öğesine dokunun.

Moviebox App ana menüsü şimdi en son filmlerin tümü ile açılacak.

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