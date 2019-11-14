



iPhone 11'in şaşırtıcı özelliklerinden biri (Apple için şaşırtıcı) herhangi bir harici lense ihtiyaç olmadan daha geniş bir görüş alanını yakalamanıza olanak tanıyan ultra geniş açı kamerasıdır. Hem iPhone 11 hem de iPhone 11 Pro, Gece Modu, yeni ultra geniş lens olmak üzere çeşitli yeni özelliklere sahip oldular. Bu özellikler yenilenmiş kamera arayüzünde sunuluyor.

iPhone 11, Pro ve Max'in Ultra Geniş Kamerası Nasıl Kullanılır?

Ne var ki iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'daki ultra geniş açı kameranın dahili optik görüntü dengeleme (OIS) özelliği olmadığını unutmayın. Sonuçta iPhone'lar bütçe dostu telefonlar olarak biliniyor.

Geniş ve telefoto kameraların aksine, ultra geniş lens açı kamera kullanırken iOS cihazınızı sıkı tutmazsanız elde edeceğiniz sonuçlar OIS kamera kadar iyi olmayacak. Ayrıca gece modunun ultra geniş açı kamerayla çalışmadığını da unutmayın. Çünkü teknoloji henüz Apple için o kadar ilerlemedi.

Teknik özelliklere gelince, en yeni iPhone'lardaki ultra geniş kamera 120 derecelik görüş alanını f2.4 diyafram açıklığı ile yakalıyor ve 5 elementli bir objektif sunuyor.





Kamera uygulamasını başlatın.

Ultra geniş kameraya geçmek için deklanşörün hemen üstünde bulunan "0.5" düğmesini seçin.

iPhone'unuzun sıkıca sabit tutulduğundan emin olun ve fotoğrafınızı çekin.

Odak uzunluğunu elle hızlıca ayarlamak için "1" veya "0.5" yazan zoom düğmesi arasından seçim yapabilirsiniz.

Çekeceğiniz fotoğrafta odak uzunluğunu ayarlamak isterseniz, yakınlaştırma düğmelerinden birine basılı tutup yukarı veya aşağı kaydırmanız yeterlidir. Yazımızda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'de ultra geniş kameranın nasıl kullanıldığından bahsettik.

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