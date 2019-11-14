



iOS cihazınızdaki hareketsiz bir fotoğraftan kendi canlı duvar kağıdınızı oluşturabilirsiniz. Özellik Live Wallpaper olarak biliniyor. 3D Touch özellikli iOS cihazlar aynı zamanda Live Photo özelliğine sahip oldu ve bu da Live Wallpaper oluşturmanızı sağlıyor. Biz kısaca canlı duvar kağıdı ya da canlı arka plan diyeceğiz. Akıllı telefonunuzla yeni bir şekilde etkileşime girmenizi sağlıyorlar.

iPhone/iPad'de Canlı Duvar Kağıdı Oluşturmak

Bu eğiticide özel bir uygulamayı kullanarak hareketsiz bir fotoğraftan nasıl canlı duvar kağıdı oluşturabileceğimizi göstereceğiz. Apple App Store'da 1,99 dolara satılan bir uygulama olan LivePapers'ı kullanacağız. Başlamadan önce uygulamayı App Store'dan indirip yüklediğinizden emin olduktan sonra aşağıdaki adımları izleyin:

Telefonunuzda LivePapers uygulamasını başlatın.

Kütüphaneden seçe basın.

Canlı duvar kağıdı oluştururken kullanmak istediğiniz hareketsiz fotoğrafı bulun ve seçin.

Fotoğrafı ekranın ortasına yerleştirin ve ardından İleri'ye basın.

Görüntüye 3D Touch uygulayın ve böylece canlı duvar kağıdının önizlemesini görün.

Animasyon türünü değiştirmek için, ekranın sol alt köşesindeki sihirli değnek benzeri simgeye dokunun ve listeden bir efekt seçin.

Şimdi canlı duvar kağıdını kamera rulonuzun dışına aktarmak için Kaydet düğmesine dokunun.

Resmi canlı duvar kağıdı olarak kullanmak için, Ayarlar'a gidin, ardından Duvar Kağıdı üzerine dokunun, sonra oluşturulan duvar kağıdınızı seçmek için yeni bir duvar kağıdı seç deyin.

Bu işlem en eski iPhone 6'larda çalışıyor (iOS 9.2 ve sonrası). Umarız bu yazımız size yardımcı olmuştur.





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