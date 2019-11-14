



Kestirme özelliği iPhone ve iPad'e son zamanlarda getirilen en önemli işlevlerden biri. Günlük iOS deneyiminize DeepFusion kamera veya A13 Bionic çipsetinden daha büyük katkı yaptığı söylenebilir. Kestirmeler ile Android'in otomasyon özelliği iPhone ve iPad'lere gelmiş oldu. Kestirmeler normalde birkaç uzun dokunuşla yapabileceğiniz işlemleri tek dokunuşla yerine getirmenizi sağlıyor. Google'da özel bir arama yapmak ya da Google'da bir web site içeriğini bulmaya çalışmak bunlardan biri.

iPhone/iPad'de Google Arama Kestirmesi Oluşturmak

Neredeyse her gün Google'da belirli aramalar yaptığınızı fark ettiyseniz bunu daha hızlı hale getirmenin bir yolu var mı merak etmiş olabilirsiniz. Google'da bir web sitesinde içerik aramak da buna dahil edilebilir. Örneğin, sadece bir web siteye ait içeriği bulmak istediğinizde bunun birinci yolu site içi aramayı kullanmak ikincisi ise Google'daki "site:akillitelefon.com içerik" özelliğinden yararlanmaktır. Google araması çoğunlukla site içi aramadan daha iyi çalışır. Bunu her seferinde elle girmek yerine iPhone ve iPad'de kestirme haline getirebilirsiniz.

iPhone ve iPad'de Google araması kestirmesi oluşturmak çok zor değildir. Öyleyse adımlara geçelim:





iOS'de Google Arama Kestirmesi Oluşturmak

Adım 1: Kestirmeleri açın ve ekranın sağ üst köşesindeki küçük "+" işaretini kullanın.

Adım 2: "Girdi" ifadesini arayın ve seçin. Yeni eylemler oluşturmak için bunu tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Adım 3: İki yeni eylem oluştuktan sonra içlerine metin eklenecek; bunu yaparken aramak istediğiniz siteyi ve ardından kullanılacak anahtar kelimeleri girin.

Adım 4: "METİN" eylemini arayın ve seçin. Siteyi kaydedin.

Adım 5: Daha önce oluşturduğunuz iki giriş eyleminden ilkini seçin.

Adım 6: Şimdi bir boşluk bırakın ve daha önce oluşturduğunuz ikinci girişi seçin.

Adım 7: Son olarak web'de ara eylemini seçin.

Hepsi bu kadar. Bu kestirmeler ile iPhone ve iPad'de tek dokunuşla Google'da bir kelimeyi ya da yazının başında açıkladığımız gibi bir sitenin içeriğini özel olarak arayabilirsiniz. Bu yazımızda kestirmeler özelliğini kullanarak Google araması oluşturduk.

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