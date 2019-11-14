



iOS'in kestirmeler özelliği iOS cihazınızda bazı işlemleri otomatikleştirmenize yarar. Bu yazıda iPhone veya iPad'inizi kestirmeler özelliği ile belirli işleri yapmada nasıl daha güçlü hale getirebileceğinizi göstereceğiz. Harika arka planlar için muazzam bir araç olan Unsplash'i kullanarak telefonunuz için nasıl hızlıca yeni bir duvar kağıdı ayarlayabileceğinizi öğrenelim.

iPhone/iPad'de Kestirme ile Otomatik Arka Plan Değiştirmek

iOS sahipleri artık iPhone / iPad'leri için bir duvar kağıdı seçerken bunu manuel olarak indirmek ve manuel olarak ayarlamak yerine kestirmeler özelliğini kullanarak tek dokunuşla yapabilirler. Unsplash'in kaynak API'ı sayesinde kestirme butonuna her dokunduğunuzda iPhone ve iPad'iniz için rastgele bir arka plan seçmiş olacaksınız. İşlem hızlı ve pratiktir.

Peki nasıl yapılır?

iPhone'unuzda yoksa App Store'dan Kestirmeler uygulamasını edinin. iOS 13'lü cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelir.

Uygulamayı başlatın ve "Kestirmelerim" sekmesinde, yeni bir hesap oluşturmak için üstteki "+" düğmesine dokunun.

"Ayarlar" üzerine dokunun ve kestirmeyi adlandırın. Örneğin, "Arka Plan Ayarla". Simgeyi değiştirebilirsiniz.

İlk adım olarak "Metin" e dokunun. Burada, Unsplash'ten rastgele bir resim almak için ilgili URL'yi ekleyeceksiniz. Format şöyle: "https://source.unsplash.com/random//?."

Bundan sonra, "URL İçeriğini Al" eylemine dokunun. URL'deki görüntünün iPhone/iPad arka planı yapılmasını sağlayacak.

Son adım için, "Duvar Kağıdını Ayarla" seçeneğini kullanarak duvar kağıdını ayarlayın. Hem ana ekran hem de kilit ekranınızda duvar kağıdının ayarlanması gerekip gerekmediğine bile karar verebilirsiniz.

Kestirme tamam. Şimdi "Çalıştır" ı kullanarak çalıştırabilirsiniz. Kestirmeyi ilk kez çalıştırdıktan sonra Kestirmeler uygulamasının URL'den indirmesine izin vermeniz istenecek. "Tamam" a dokunun.

Ve hepsi bu kadar.





Artık iOS cihazınız için geniş bir temalı duvar kağıtları koleksiyonuna sahipsiniz. Bu yazımızda nasıl iPhone ve iPad arka planını tek dokunuşla otomatik olarak değiştirebileceğinizi gösterdik.

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