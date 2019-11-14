



Apple ekran ışığının gözlerinize daha az zarar vermesini sağlamak adına True Tone özelliği kullanıma sundu. True Tone hem iPad'lerde hem de iPhone'larda kullanılabiliyor. Peki True Tone nedir ve nasıl aktifleştirilir?

iPhone'da True Tone Nasıl Kullanılır?

True Tone ekranın parlaklığını ve renklerini çevredeki aydınlatmaya adapte etmeye yardımcı olan "gelişmiş" bir sensör özelliğidir. Örneğin, bir iPhone kullanıcısı yanan bir ateşin önünde duruyorsa True Tone sayesinde telefon ekranınız ortama uygun olması için daha düşük renkte daha sıcak renkler gösterecektir. Bu özellik iPhone 8'de ve daha yeni cihazlarda kullanılabilir ve Ayarlar veya Kontrol Merkezi aracılığıyla devre dışı bırakılabilir ve etkinleştirilebilir.

iPhone'unuzun ana ekranından Ayarlar'a erişin.

Ayarlar'da, "Ekran ve Parlaklık" seçeneğini bulup seçin.

Parlaklık altında, "True Tone" u etkinleştirmek için simgeye dokunun. Hemen aktive edilir ve düğme yeşile döner. Ekranınız ortam ışığına uyum sağlamak için anında renk değiştirir. Genelde turuncu tonlarına yaklaşır.

iPhone 11, Pro ve Max gibi son çıkan iPhone'larda True Tone varsayılan olarak açık şekilde gelir. Devre dışı bırakmak için aynı adımları izleyebilirsiniz. Anında kapatılmış olur.





iPhone'da True Tone'u Kontrol Merkezi'nden Açmak

Control Center'a erişmek için, parmağınızı iPhone ekranınızın alt kısmından (veya iPhone X veya üstünde sağ üst köşeden) çekin.

Parlaklık düzeyi kaydırıcısını bulun (ses kaydırıcısına yakındır). Güneş simgesine basılı tutun.

Sağ alt köşede, True Tone'u bulun. Devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için dokunun.

True Tone ile Apple'ın Night Shift özelliği tamamen aynı. Diğer gündüz veya akşam saatlerinde ekranınızdaki renkleri ve parlaklığı otomatik değiştirir.

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