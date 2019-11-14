



Sesli notlar, fikirleri, şarkıları veya hareket halindeyken dinleyebileceğiniz herhangi bir şeyi hızlı bir şekilde kaydetmenin harika bir yoludur. iPhone'da sesli notları düzenleyebilir, sorunsuzca kırpabilirsiniz. Bu da kendisini birçok yazar, şarkıcı ve sanatçılar için tercih edilen bir araç haline getirir. iPhone'da birçok sesli notunuz varsa bunları bilgisayara aktarabilirsiniz.

iPhone'daki Sesli Notları Bilgisayara Aktarmak

İstediğiniz herhangi bir sesi kaydetmek için iOS cihazınızdaki Sesli Notlar uygulamasını kullandıktan sonra bu belirli sesli notu diğer cihazlara aktarmanın birçok yolu bulunuyor. Peki iPhone'daki Sesli Notlar nasıl aktarılır?

iOS cihazınızda Sesli Notlar uygulamasını başlatın.

Paylaşmak istediğiniz ses notunu seçin.

Dokunduktansonra not genişleyecektir. Genişletilmiş kutunun sol alt köşesindeki "" sembolüne dokunun.

Açılır menüden "Paylaş" seçeneğine basın. Sağında yukarıyı gösteren bir kare göreceksiniz.

Başka bir açılır menü görünecek. Notu aktarmak / paylaşmak için hangi yöntemi kullanmak istediğinizi seçmek için bu menüyü kullanın.

AirDrop Kullanarak Sesli Notları Paylaşmak

Sesli notu AirDrop ile yakındaki bir iPhone, iPad veya Mac bilgisayara aktarabilirsiniz. AirDrop'un açık ve keşfedilebilir olduğundan emin olun.

Bu cihazın adı iPhone'unuzdaki menünün üst çubuğunda görünür. Kişinin simgesine dokunun. Şimdi altında "Bekliyor" ifadesi görülecek.

Kişinin cihazında Kabul Et mesajı görünür.

E-posta Kullanarak Sesli Notları Aktarmak

Sesli nota, paylaş simgesine dokunun ve Posta / Mail'i seçin.

Notu göndermek istediğiniz e-posta adresini girin.

Sol üst köşedeki "Gönder" düğmesine dokunun

Sesli not aktarılmış olacak.

Bunun yanında sesli notları WhatsApp ve Telegram ile aktarabilirsiniz.





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