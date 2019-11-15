iPad'de Klavyeyi İkiye Ayırmak ve Hareket Ettirmek





Klavyenizi, ekran üzerinde görünür olan yeri değiştirerek değiştirerek, "Klavyeyi Küçült" seçeneğine uzun basarak yapabilirsiniz. Klavyenin mutlak gücüne katılmanız gerekmez. Apple, iPad ekranında klavyenin nerede ve nasıl göründüğü konusunda tam kontrol sahibi olmanızı sağlar; bu nedenle, bununla birlikte gelen fırsatı değerlendirmiyorsanız, iPad'inizi kişisel zevkinize uygun hale getirmek için hayati bir yol görmezden geliyorsunuzdur.

Yine de bir uyarı, bu püf noktaları 11 inç veya 12,9 inç iPad Pro modellerinde çalışmaz. Farklı bir modeliniz varsa, klavyeyi dolaşmanın tadını çıkarın.

iPad'de Klavyeyi Nasıl Hareket Ettirebilirim?

iPad'de ekranın alt kısmında sabit duran klavyeyi hareket ettirmek ve ekranın ortasındaki veya üstündeki başka bir yere yerleştirmek mümkündür.

Klavyeyi kullanan bir uygulama başlatın ve klavyenin görünmesini sağlayın. Örneğin, Posta uygulamasını başlatabilir ve boş bir e-posta açabilirsiniz. Klavyeyi göstermek için boş mesaja tıklayın.

Sağ tarafta, aşağıda bulunan "Klavyeyi Küçült" düğmesini basılı tutun.

Menü görünür olduğunda, parmağınızı yukarı kaydırmak klavyeyi yerinden "çıkarır" ve ekranda hareket eder.

Klavyeyi başka bir noktaya taşımak istiyorsanız, "Klavyeyi Küçült" düğmesine bir kez daha hafifçe basın ve sonra klavyeyi koymak istediğiniz yere doğru yukarı veya aşağı sürükleyin.

iPad'imde Klavyeyi Nasıl İkiye Ayırabilirim?

Bazı kullanıcılar, klavyeyi ikiye bölmenin mümkün olduğunu bilmiyorlar. Bu işlemle klavye ikiye bölünecek ve ekranın her iki tarafını da saracak. iPad'i özellikle geniş ekranda kullanırken iki elinizle yazmayı daha kolay hale getirir.





Klavyeyi gösterecek bir uygulama ve klavyeye erişin.

Klavyenin sağ alt köşesinde görünen "Klavyeyi Küçült" düğmesini basılı tutun.

Menü görünür olduğunda klavyeyi ikiye bölün.

Bölünen klavyeler de hareket ettirebilir. "Klavyeyi Küçült" düğmesine dokunun ve klavyeyi anında istediğiniz yere sürükleyin ve yerleştirin.

Klavyeyi Eski Yerine Geri Döndürmek

Klavye ile yaptığınız tüm değişiklikleri geri alabilirsiniz:

Klavyede, klavyenin sağ alt köşesindeki "Klavyeyi Küçült" düğmesini basılı tutun.

Klavyenin bölünmüş halini geri almak için birleştirme özelliğini kullanın.

Klavyeyi ekranın alt kısmına geri taşımak istiyorsanız, "Dock" ya da "Dock and Merge" olarak da geçen yerleştir veya yerleştir ve birleştiri seçin.

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