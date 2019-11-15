iPad'de Siyah Ekran Sorunu ve Çözümü





iPad'de siyah ekran sorunu her iPad kullanıcısı için korkunç bir tecrübedir. Ancak çözülmesi imkansız değildir. Sorun arızalı batarya ya da ekran kaynaklı olabilir. Bununla birlikte yazılım sorunu da iPad'de siyah ekrana neden olur. Yazılım sorunu olup olmadığını anlamanın en hızlı yolu yeniden başlatmaya zorlamaktır.

iPad'iniz yanıt vermiyorsa ve siyah bir ekran gösteriyorsa aşağıdaki talimatlara bakın:

Bataryayı Kontrol Edin

Her şeyden önce batarya arızası yaşıyor olabilirsiniz. Arızalanan bataryalar yavaş şarj olur ve iPad'ler de belirli şarj seviyesine ulaşmadan açılmaz. iPad'i birkaç saat kadar şarjda bırakın. Ekran şarj oluyor simgesi çıkmasına rağmen cihaz açılmıyorsa batarya değişimine ihtiyacınız olabilir. Apple sertifikalı şarj cihazı kullandığınızdan emin olun.

Parlaklığı Ayarlayın

iPad'ler geniş parlaklık seviyesi desteği ile gelirler. Bazen en düşük parlaklıkta ekran neredeyse simsiyah olur. Bunu düzeltmek için ekran parlaklığını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. iOS cihazınızın Kontrol Merkezi üzerinden kullanabileceğiniz bir özelliktir. iPad ekranına dikkatli baktığınızda hafif görüntüler olduğunu görüyorsanız kontrol merkezini açmayı parlaklığı ayarlamayı deneyin. Ayrıca Siri'ye ekranı aydınlatmasını da söyleyebilirsiniz.





iPad'inizi Yeniden Başlatın

iPad'iniz açık olabilir ve siyah ekranda takılı kalmış olabilir. Bu sorundan şüpheleniyorsanız, iPad'i yeniden başlatmaya zorlamayı deneyebilirsiniz. Zorla yeniden başlatma işlemi iPad'i kapatıp tekrar açmakla aynı değildir. Ayrıca iPad kapalı durumduysa ve çalışmıyorsa işe yaramayacaktır. Zorla yeniden başlatma işlemi çalışan ancak yavaş veya sorunlu olan bir iPad'in tekrar normal şekilde çalışmasını sağlayabilir.

Home tuşu düğmeli iPad'lerde, Apple logosu görünene kadar Home düğmesini ve Güç düğmesini basılı tutun.

Ana sayfa düğmesi olmayan iPad'lerde, en son iPad Pro'lar gibi, Ses Açma düğmesine, ardından Sesi Azaltma düğmesine basın, ardından Apple logosu ekranınızda görünene kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Şimdi iPad'i normal şekilde yaptığınız gibi yeniden açmayı deneyin. İlk seferde işe yaramasa bile bu baştan başlatma yöntemini birkaç kez daha denemeye devam edin. Arıza devam ederse, Apple mağazasına gidin ve onlara her şeyi denediğinizi söyleyin. Sizin için cihazınızı tamir edeceklerdir.

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