iPad'in Donması, Yanıt Vermemesi ve Dokunmaların Çalışmaması





PC'lere ve sekmeler söz konusu olduğunda, donmuş bir cihazı kullanmanın bir yolu cihazı indirmesi, çekip gitmesi ve tekrar çalışmaya başlaması için biraz zaman vermesidir. Ancak ne yazık ki, zaman zaman donmuş bir iPad duyularını asla geri kazanmaz ve zaman aşımı etkili olmaz.

Bu, iOS cihazınız için geçerliyse, sorunu düzeltmenin başka yolları da vardır. Donmuş bir iPad'i düzeltmek için çeşitli yollarımıza göz atın:

Biraz Şarjda Bekletin

iPad'iniz açılmayı reddediyor ve güç tuşuna basmanıza yanıt vermiyorsa pili tamamen boşalmış olabilir ya da şarj kablosu arızalı olabilir. iPad'in güç kaynağına bağlı olmasını sağlayın ve en az 60 dakika boyunca şarjda bekletin. Güç tuşu arızalı olsa bile şarjdayken kendiliğinden açılması gerekecektir. Hala açılmıyorsa donanım arızası olabilir.

Fazla Uygulamaları Kapatın

Çalışan birçok uygulama varsa, iPad'iniz yavaşlayabilir veya donabilir. Home düğmesine çift basarak veya ekranın altından yukarı kaydırarak kullanmadığınız herhangi bir uygulamadan çıkın. Bu size istediğiniz düzeltmeyi sağlamazsa, tüm uygulamalardan çıkın ve donma sorununu yeniden kontrol edin. Belirli uygulamalar iPad'i donduruyorsa bunları kaldırın.

Donmuş iPad'i Yeniden Başlatmaya Zorlama

iPad'iniz donmuşsa, yanıt vermiyorsa veya çok yavaşsa, yeniden başlatmaya zorlamak çözüm olabilir. Bu işlem home düğmesini ve güç düğmesini eski iPad'lerde aynı anda 10 saniyeden uzun süre basılı tutmayı gerektirir. Apple logosu göründüğünde, bırakın. iPad yeniden başlayacak ve hiçbir kayıtlı dosyanızı kaybetmeyeceksiniz.





iPad'in Kapatılması

Yeniden başlatma işlemi başarısız olursa, iPad'i tamamen kapatmanız ve bir süre bu şekilde beklemesine izin vermeniz gerekebilir (veya gerekirse şarjda bekletin). iPad beklemedeyken pili kendini kalibre eder. Bazen donma sorunu iPad kapatıldıktan sonra düzelir, tıpkı şarj sorunlarında olduğu gibi.

Ayarları Sıfırlayın

Donmuş iPad'de yukarıdaki adımlar işe yaramadığında geriye sıfırlama seçeneği kalır. Tüm iPad'i sıfırlamaktansa önce ayarları sıfırlayın. Böylece verileriniz kaybolmaz.

Ayarlar uygulamasını açın.

"Genel" i seçin.

Daha sonra "Sıfırla" yı seçin.

Bir sonraki pencerede "Tüm Ayarları Sıfırla" yı seçin.

iPad hala donuyor, dokunmalara tepki vermiyorsa aynı yolu izleyin ve bu kez "Tüm İçeriği ve Ayarları Sil" e dokunun. Bu işlem iPad'i fabrika ayarlarına geri döndürür ve iPad'inizdeki her şeyi temizler.

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