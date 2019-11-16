Instagram Hikaye Uygulaması Unfold'a Yazı Eklemek





Instagram hikayelerinize metin eklemenin ek yollarını arıyorsanız, bunun için çeşitli uygulamalar var. Aşağıda Unfold uygulamasına Instagram hikayenizde paylaşmak üzere metin eklemenize yarayan birbirinden başarılı ücretsiz ve yarı-ücretli uygulamalara yer verdik. İşte Instagram hikaye uygulaması Unfold'a metin ekleme adımları.

Phonto

Adından da anlaşılacağı gibi, bu uygulama resimlerinize metin eklemenizi sağlar. Metninizi çeşitli şekillerde özelleştirmenize izin veren birçok işleve sahiptir. Seçilebilecek 400'ün üzerinde yazı tipi var. Ve hala daha fazlasını istiyorsanız, uygulamaya daha fazla yazı tipi eklenebiliyor.

Metinler düzenlenebilir. Renk, kontur, gradyan, gölge vb. her şey değiştirilebilir. İstediğiniz gibi, metni hareket ettirmek, yeniden boyutlandırmak, döndürmek de mümkündür.

Uygulama Android ve iPhone'larda kullanılabilir. Zaman zaman güncelleme alır, böylece herhangi bir yeni ve kullanışlı özellik hakkında bilgi edinmek için App Store'unuzun güncelleme sayfasını takip edin.

Font Candy

iPhone'lar ve iPad'ler için resim düzenleme uygulamasıdır. Sanatsal fotoğraflar oluşturmanıza olanak sağlamak adına çeşitli özellik kombinasyonları sunuyor. Resimlerinizi benzersiz yapan çok sayıda çıkartmalar, animasyonlar ve filtreler mevcut.





Bu uygulama ile ilgili tek olumsuz yön düzenlediğiniz tüm görüntülerin bir "Made by Font Candy" filigranı içerecek olmasıdır. Tabii ki eğer ayıracak bütçeniz varsa uygulama satın alındığında filigran kaybolur.

Word Swag

Unfold uygulamasında Instagram paylaşımları hazırlayan ve resme meyin eklemek isteyenler için en iyi uygulamalardan biri. Kendi resimlerinize metin eklemenize izin vermenin yanı sıra, güzel fotoğraflar bulmak için kullanabileceğiniz 1.3 milyondan fazla Stardoll arşivine erişmenize izin verir. Ayrıca yirmi iki farklı filtre ile gelir.

Önceden yüklenmiş birkaç alıntı ve altyazı bulacaksınız veya kişisel metninize istediğiniz şekilde stiller ekleyebileceksiniz. Bu uygulama metin tasarımlarınızı tamamen yeni bir seviyeye çıkarıyor. iPhone ve Android'de kullanılabilir.

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