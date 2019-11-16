



Safari'nin iOS 13 ve iPadOS 13'teki kullanışlı özelliklerinden biri de web sayfalarını okumanızı kolaylaştıran bir işlevdir. Bu işlevin kullanım şekli artık iOS 12 ve önceki sürümlerde olduğundan farklı. iOS aygıtınızda Reader View olarak bilinen Okuyucu Görünümü özelliğini iOS 13 ve sonraki sürümlerde kullanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

iPhone/iPad'de Web Sayfalarını Okumayı Kolaylaştırmak

Okuyucu görünümü ile bir web sayfasındaki metin ve resimler en basit halleriyle görüntülenir ve böylece web içeriğini okumak kolaylaştırılır. Özellik pratik ve güzel bir şekilde çalışır. iOS 12'den sonra iOS 13'de okuyucu görünümünü aktifleştirme adımı değiştirildi. Ancak endişelenmenize gerek yok çünkü sizin için ilgili adımları güzel bir şekilde listeledik.

Safari'yi başlatın.

URL / arama çubuğunun sol tarafındaki "aA" düğmesine basın.

"Okuyucu görünümünü göster" i seçin. (Açık olmadığından gri görünür)

Veya okuyucu görünümüne anında geçmek istiyorsanız, "Aa" simgesine uzunca basın.

Aşağıda nasıl çalıştığı kısaca gösteriliyor:





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