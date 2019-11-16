



iPhone'da varsayılan klavye uygulama ile yazıyorken hangi öneri kelimelerinin ekran gözükmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu öneri sözcüklerinin siz hangi kelimeyi yazmaya çalışıyorken önerilmesini gerektiğini dahi seçebiliyorsunuz. Apple bunun için iOS'de oldukça pratik bir menü sunuyor. Menü metin tahmini ve otomatik düzeltme işlevleri altında yer alıyor. İşte iPhone klavyesine yeni öneri metinleri ekleme adımları.

iPhone Klavyesine Otomatik Düzeltme ve Tahmin Sözcükleri Eklemek

Neyse ki Apple iPhone klavyenizde önerilen kelimeler üzerinde tam kontrol sağlamanıza izin veriyor. Bu özelliğe Metin Değişimi adı veriliyor. iPhone'un yazdığınız şeyleri nasıl yanlış düzelttiğinden sürekli olarak rahatsızlık duyuyorsanız bu özellik düzenli olarak kullandığınız kelimeleri doğru algılaması için klavyeye elle "öğretmenize" yarıyor. Metin Değişimi ile iPhone'da klavyenizin tahmin ve otomatik düzeltme kapasitesini iyileştirmiş olursunuz.

iPhone'unuzun Ayarlar uygulamasını başlatın.

Aşağı kaydırın ve "Genel" i seçin.

"Klavyeler" i seçin.

"Metin Değişimi" ne basın ve ardından sağ üst köşedeki "+" simgesini kullanın.

Artık iPhone'unuzun daha iyi anlamasını ve tanımasını istediğiniz sözcükleri elle eklemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca siz yazarken söz konusu kelimeyi önermesi için klavyeye hangi harflere dikkat etmesi gerektiğini gösterebilirsiniz. Üste tam sözcüğü yazın, bunu ise alt kısma yazın.





Düzenli olarak kullandığınız kelimeleri ve bunların kısayollarını eklediyseniz artık Apple'ın otomatik düzeltme ve metin tahmin özellikleri istediğiniz şekilde çalışmaya başlayacaktır.

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