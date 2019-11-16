



iPhone'unuzun kamerası şaşırtıcı çözünürlük kalitesi, çeşitli fotoğraf formatları ve hatta dahili düzenleme araçları ile çok kullanışlı bir arayüze sahiptir. Fotoğrafı aydınlatmak veya karartmak, renk doygunluğunu değiştirmek, kırpmak için bolca seçeneneğe sahipsiniz. Peki iPhone'da bir resmi ya da fotoğrafı yeniden boyutlandırarak ölçüsünü değiştirmek de mümkün mü? İşte adımlar.

iPhone'da Resmi Yeniden Boyutlandırarak Ölçüsünü Değiştirmek

Örneğin, yazdırılacak bir görüntünün görüntü çerçevesine normal şekilde sığdığından emin olmak için "Düzenleme" yoluyla çeşitli boyutlar arasında seçim yapabilirsiniz. Ne var ki iPhone'da resmi detaylı şekilde yeniden boyutlandırmak için resmi Fotoğraf uygulaması yeterli değildir.

Apple'ın kendi iPhone resim düzenleme araçları harika olsa da resmi pikseline kadar yeniden boyutlandırma ve çözünürlüğünü kontrol ederek uygun şekilde değiştirmeye izin vermez. Belirli bir görüntünün yeterince yüksek çözünürlükte olduğundan emin olmak için 3. parti görüntü düzenleme uygulaması kullanmanız gerekir.

Image Size Uygulaması

Image Size yararlı bir iPhone fotoğraf ve resim ölçeklendirme uygulaması. Çözünürlük değiştirmeye izin veriyor ancak sadece zaman zaman reklam görüntülemeye hazır olun. Yine de tamamen ücretsiz kullanabileceksiniz.

Image Size uygulamasını başlattığınızda ve resimlerinize erişmesine izin verdiğinizde anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama ekranının sol üst köşesindeki resim simgesine basın ve Fotoğraflar kitaplığınızdan yeniden boyutlandırmak istediğiniz resmi seçin.





Şimdi tercih ettiğiniz ölçü formatını seçin ve resim için istediğiniz boyutu ayarlayın. Yeni boyut değerlerini (piksel ölçüsünde olabilir) girdikten sonra, resmin yeni hali iPhone ekranında aşağıda görülecektir.

Fotoğrafınızın ölçüsünden ve dosya boyutundan memnun olduğunuzda değişimi onaylayabilirsiniz.

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