



İnternet herkese açıktır, ancak dil engelleri, yalnızca yabancı dillerde mevcut olan makaleleri ve metinleri okumanızı engelleyebilir. iPhone'un Safari uygulaması ve Microsoft Translator uzantısı ile, cihazınızdaki herhangi bir metni hızlı ve sorunsuz bir şekilde Türkçe'ye çevirmeniz mümkündür. Bu uygulama her türlü usule göre test edilmiş ve hatasız şekilde çalışıyor. Aşağıdaki adımları inceleyin:

iPhone'da Yabancı Dildeki Web Sayfasını Çevirmek

App Store'dan indirilen Microsoft Translator'ı yükleyin ve anında Safari uygulamanızın bir uzantısı haline gelir.

Daha sonra iPhone'unuzda Safari'yi başlatın.

Alt kısımdaki "Paylaş" düğmesine dokunun.

Şimdi:

iOS 13 ve sonrasında

Paylaş menüsünün altına doğru kaydırın. Translator seçeneği ekranda aşağı doğru görülecektir. Değilse, "İşlemleri Düzenle …" yi basın ve ilk ekranda görünmesini sağlayın. Ondan sonra yeşile dönmesi için düğmeye dokunun.

iOS 12 ve önceki sürümlerde

Simgelerin alt satırında ("Yer İşareti Ekle" ve "Okuma Listesine Ekle" vb.) sola kaydırın ve sonra "Diğer" i seçin. Sonraki ekranda Microsoft Translator (veya bazı iPhone'larda, sadece "Translator" yazar) kaydırın. Tercüman düğmesine dokunun, böylece yeşil olur.

"Bitti" yi seçin.





Translator şimdi Paylaş menünüzde varsayılan bir simge olacak. Bir sonraki adım yabancı dildeki siteyi Türkçe'ye ya da başka bir dile çevirmek olacak.

Sayfayı otomatik çevirmek

Tercüme etmek istediğiniz sayfaya erişin.

"Paylaş" a basın. Microsoft Translator kısayolunu bulun ("Translator" kelimesi veya uygulama simgesi görüntülenir).

Kısayola basın. Web sayfasının en üstünde, sayfanın ne kadarının çevrildiğini bildiren sarı bir durum çubuğu görünecektir.

Hemen her şey başarılı şekilde çevrilir, durum çubuğunda gösterilir.

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