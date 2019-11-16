



Samsung Galaxy S8'de görüşmelerden kısık ses gelmesi sorununu ele alacağız. Çağrı görüşme sesi halihazırda maksimum seviyeye ayarlanmışsa ancak hala karşıdaki kişiyi zar zor duyabiliyorsanız bunun nedenleri farklı farklı olabilir. Önce problemin yazılım mı yoksa teknik bir sorun mu olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bazen bir yazılım güncellemesinden sonra ortaya çıkabilir, bazense kaldırılmamış eski yazılım verileri asıl suçlu olur.

Samsung Galaxy S8'de Aramalardan Düşük Ses Gelmesi

Galaxy S8'i sıfırlayıp geri yüklemeden önce güvenli modda başlatmak bu tarz arızaların yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olduğunu anlamanın iyi bir yoludur. Ne var ki güvenli modda arama yapamazsanız. Bu nedenle S8'deki ahize sorununu çözmek bu yolla mümkün değildir.

Bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey eski yazılım verilerini telefondan tamamen silmeye yarayan fabrika ayarlarına sıfırlama yapmaktır. S8'i sıfırlamaya başlamadan önce telefon verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Galaxy S8'i Fabrika Ayarlarına Almak

Önemli dosyaları ve verileri yedekleyin, ardından kurtarma işlemine devam edin.





Galaxy S8'i kapatın.

Ses açma tuşuna ve home tuşuna basılı tutun, ardından güç tuşunu basılı tutun.

Android logosu görüntülendiğinde, tüm tuşları bırakın (Android sistem kurtarma menüsü seçeneklerini göstermeden önce "Sistem güncelleme kurulumu" yaklaşık 30 – 60 saniye görünecektir).

Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğini vurgulamak için Sesi Azaltma tuşuna birkaç kez basın.

Menüyü seçmek için güç düğmesine basın.

"Evet – tüm kullanıcı verilerini sil" vurgulanana dek Ses Kısma tuşuna basın.

Sıfırlamayı başlatmak için güç düğmesine basın.

Genel kurtarma tamamlandığında, "Sistemi şimdi yeniden başlat" vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın.

Fabrika ayarlarına sıfırlanan Galaxy S8'de ahize ses sorununun düzelmesi gerekir. Eğer hala karşıdaki kişiden az ses alıyorsanız ahize değişimi yaptırmanız gerekebilir.

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