Bugün Alınabilecek En İyi Huawei Telefonlar





Üst segmentte iddialı modeller çıkarmayı başaran Huawei giriş ve orta segmenti Xiaomi'ye kaptırmış olsa da hala bazı modelleri ile yer yer rakibinin önüne geçmeyi başarıyor. Aşağıda bugün satın alabileceğiniz 2019'un en iyi Huawei akıllı telefonlarını bulacaksınız.

Huawei P30 Lite

P30 Lite, P30'un küçük kardeşidir ve biraz kırpılmış teknik özellikler sunar. Ancak, Leica ile birlikte geliştirilen üçlü sensörlere sahip ana kamerası dahil olmak üzere mükemmel bir akıllı telefon olmaya devam ediyor. En iyi Huawei telefonlardan biri. Teknik özellikleri:

İşlemci: Kirin 710 Octa çekirdek (4 x 2,2 GHz + 4 x 1,7 GHz)

Sistem: EMUI 9.0.1 ile Android 9.0 Pie

Ekran: 6.15", Full HD çözünürlük + 1080 x 2312 piksel

RAM: 4 GB

APN: Üçlü kamera 48MP f / 1.8 + 8MP f / 2.4 + 2MP f / 2.4, ön kamera 24 MP f / 2.0

Bellek: 128 GB (microSDXC kart ile 512 GB'a genişletilebilir)

Bağlantı: BT 4.2, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type C, parmak izi okuyucu, NFC, yüz tanıma

3340 mAh batarya

Boyutlar: 159 g için 152.9 x 72.7 x 7.4 mm

Huawei P30 ve P30 Pro

Huawei P30, 6 GB RAM ve 128 GB bellek ile desteklenen Soc Kirin 980 ile donatıldı. P30, 40mp, 16mp ve 8mp üçlü sensörlü bir arka kameraya ve 32mp bir ön kameraya sahiptir. Yeterli kullanım ömrü sağlayan 3650 mAh bir pil bulunduruyor. Huawei P30 modelinde 6.1 inç FHD+ OLED ekran ve 19.5:9 ekranı oranı var.

Huawei P30 Pro ise Huawei'ye göre iki günden fazla kullanım sunan 4200 mAh batarya ile gelmekte. Her iki akıllı telefon da Kirin Soc 980 çipset ve 8 GB RAM ile çalışıyor ve dahili bellek için 128 GB veya 256 GB olanakları mevcut. Huawei'in en iyi telefonlarından ikisi ve Samsung Galaxy S10'un doğrudan rakibi durumundalar. Huawei P30 Pro, 2440 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.47 inç OLED ekrana sahip.

Huawei P20 ve P20 Pro

2019 yılında Huawei P20 Pro, düşen fiyatlarla daha erişilebilir hale geliyor. Kesinlikle 2018'in en iyi amiral gemisi ve 2019'un iddialı modellerinden. En büyük özelliği arkadaki üçlü kamerası, hala 2019'da piyasadaki en iyi kameralı cep telefonlarından biri. P20 Pro S9+ ve Pixel 2'den daha iyi DxOMark puanına sahip.





P20 Pro yapay zeka destekli bir çipsete sahip, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı diğer mükemmel özellikleri arasında. Kirin 970 çipseti hala yeteri kadar hızlı. Aynı zamanda bir günü rahatlıkla çıkaran 4000 mAh batarya ile donatılmış durumda. AI desteği sayesinde pil ömrü uzuyor. P20 Pro eksiksiz bir cihaz. Huawei P20 modeli ise biraz daha az özellik sunuyor ancak fotoğraflarda hala mükemmel iş çıkarıyor. Pro sürümüne daha ucuz bir alternatif. Bugün alınabilecek en iyi Huawei telefonlar arasındalar.

Huawei Mate 20 Lite

Mate 20 Lite listeye yerleştirmesi zor bir model. Ancak perakende fiyatının 190 Avro civarında olması ve orta dereceli performans vaat etmesi kendisini iddialı kılıyor. Asıl özelliği 172 gram yapısı ve 7.6 mm inceliği. Bu da kendisini son yılların en iyi tasarımlı cihazlarından biri yapıyor. Honor 10 veya Honor Play gibi modellerden daha iyi bir fiyat noktasında.

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro

7nm Kirin 980 SoC ile donatılan bu cihazlar Snapdragon 845 veya Exynos 9810 gibi 10nm çiplere performans anlamında rakip. Pro'dan daha düşük bir fiyatla sunulan Mate 20 ekranın altındaki parmak izi sensörü veya 3D yüz tanıma gibi bazı önemli özelliklerle Pro'dan ayrılıyor ancak performans ve fotoğraf kısmında eşit derecede iyi çalışıyor. Daha küçük çentiği ile bazı noktalarda Mate 20'yi tercih etmek daha akıllıca gelebilir.

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