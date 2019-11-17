Bugün Alınabilecek En İyi Xiaomi Telefonlar





2019'un en iddialı telefonları piyasaya sürüldü ve şimdi 2020'ye doğru yol alırken insanlar en avantajlı cihazların hangileri olduğunu merak ediyor. Xiaomi bu sene de fiyat – performans anlamında rakipsiz modeller sundu. İşte 2019 Kasım itibariyle alınabilecek en iyi Xiaomi telefonlar.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Helio G90T SoC Redmi Note 8 Pro'nun Samsung tarafından sağlanan 64 MP fotoğraf sensörünü çalıştırmasını mümkün kılıyor. Akıllı telefon 91.4 ekran oranına sahip ve bu anlamda LCD paneli FHD+ 6.53 inç özelliklerinde. 6/8 GB RAM ve ek 256 GB'a genişletilebilen 64/128 GB dahili bellek sunulmakta. 4500 mAh bataryası QuickCharge 4+ hızlı şarj ile uyumlu ve 18 W'lik şarj cihazı ile hızlı bir şekilde şarj oluyor. Ekranın altında parmak izi algılayıcı yok. 2019'un yalnızca en iyi Xiaomi telefonu değil aynı zamanda en iyi telefonu olmaya aday.

Xiaomi Redmi Note 7

Bu giriş seviyesi akıllı telefon, 3 veya 6 GB RAM ve 32 veya 64 GB depolama alanına sahip ve Snapdragon 660 işlemci (orta kademe) ile donatılmış. Redmi Note 7, FHD+ çözünürlükte (2340 x 1080 piksel) 19,5:9 oranında olağanüstü bir 6,3 inç diyagonal ekrana sahip. Redmi Note 7'nin asıl cazibesi onun kamerası. Xiaomi cihaza bir çift sensör entegre etti. 48 megapiksel ana sensör (f / 1.8), bu aralıktaki bir model için yüksek kaliteli fotoğraflar vaat ediyor.

Xiaomi Mi A3

Mi A3 4 GB RAM ile gelen bir SoC 665 Snapdragon ile donatılmış durumda: microSD bağlantı noktası sayesinde 64 ve 128 GB'a genişletilebilir depolaması var. Büyük bir 4030 mAh bataryası olması Xiaomi Mi A3'ün en iddialı yanlarından biri. Akıllı telefon, USB Type-C ile 18 W'a kadar hızlı şarj imkanı sunuyor. Fotoğraf bölümünde ise 48 MP ana lens görevi görüyor ve bir de 8 MP geniş açılı lens ile 2 MP derinlik sensörü var. Yine 2019'un yalnızca en iyi Xiaomi telefonu değil aynı zamanda en iyi fiyat – performans telefonlarından.

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T, Vivo Nex gibi öne bakan kamera sensörü sayesinde 6,39 inç AMOLED ekran ve FHD+ çözünürlükte 19,5:9 boyutlar sunuyor. Deliksiz ve çentiksiz bir telefon. Qualcomm Snapdragon 730 işlemci 6 GB RAM ile birleştirilmiş. Son olarak, 4000 mAh pil ile uyumlu 18 W hızlı şarj, mükemmel bir pil ömrü garanti ediyor. Çoğu mağazada 329 Euro'dan satılmakta ve Amazon'da 300 Euro'nun altına düşmüş durumda.





Xiaomi Mi 9T Pro

En iyi Xiaomi telefon listesinin son adayı AMOLED ekran ve Snapdragon 855 SoC ile donatılmış olan Mi 9T Pro oluyor. İşlemcisi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Üç kamera sensörü şu özelliklere sahip: 48 megapiksel ana modül (f / 1.75), 13 megapiksel ultra geniş f / 2.4 sensör ve 8 megapiksel (f / 2) telefoto lens. Bataryası 4000 mAh kapasiteye sahip ve 27 W'a kadar hızlı şarj ile uyumlu.

En iyi Xiaomi telefonlar listesinde 2019 listesi böyleydi. Bu liste 2020 boyunca da bir süre değişmeden kalacaktır.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum