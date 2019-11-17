



Safari'de sık ziyaret edilen siteler ana ekrana eklenir. Ancak bazen ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz siteler değişir. Bir hafta kar olasılığını takip etmek için bir hava durumu sitesine sık sık erişirsiniz, başka bir zaman kendinizi bir spor sitesini sıkça kontrol ederken bulursunuz. Ancak Safari arka arkaya ziyaret ettiğiniz siteleri genellikle sabit şekilde görüntüler.

Neyse ki, iPhone'unuzdaki Safari tarayıcısında artık kullanmadığınız sık ziyaret edilen web sayfalarının ekranınızda görüntülenmesini kaldırabilirsiniz. Aşağıda iPhone'da sık ziyaret edilen sitelerin Safari'den silinmesi adımlarını paylaştık.

iPhone Safari'de Sık Ziyaret Edilen Siteleri Silmek

Safari uygulamasını başlatın.

Safari tarayıcı menüsünde sağ alt köşeye dokunun ve yeni, boş bir Safari penceresi oluşturmak için ortadaki "+" işaretini kullanın.

"Sık Ziyaret Edilen" başlığının altında artık görmek istediğiniz sayfaları silmek için üzerilerine basılı tutun ve Sil'i seçin.

iOS 13'te sol alt kısımdaki seçenekler penceresiyle birlikte sayfanın bir önizlemesi görünecektir. iOS 12 veya önceki sürümlerde ise Safari'deki simgenin üzerinde yalnızca "Sil" seçeneği görünür. Her iki durumda da "Sil" i seçebilirsiniz.

Sıkça ziyaret edilen web sayfalarının Safari ekranında görünmesini engellemek / kapatmak için Ayarlar menüsünün Safari bölümüne gidebilir ve "Sıkça Ziyaret Edilen Siteler" özelliğini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.





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