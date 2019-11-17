iPhone'da Tüm İnternet Geçmişini Silmek





iPhone'da, internet geçmişinizi gizli tutmanın birçok yolu vardır. Bu önemlidir zira başkalarının Otomatik Doldurma seçeneği sayesinde özel aramalarınıza erişmesini istemezsiniz. Safari tüm Apple cihazlarında bulunuyor ve birden fazla Apple ürünü arasında internet geçmişini kaydedebiliyor. Neyse ki iPhone'da sadece Safari tarama geçmişini değil tüm internet geçmişinizi kolayca silebilirsiniz.

iPhone İnternet Geçmişini Safari'den Silmek

Bir iPhone'daki tarama verilerinden kurtulmanın en kolay yolu önce Safari uygulamasında aşağıdaki adımları izlemektir:

Safari'yi açın.

Yer İmlerine basın (Ekranın altında açık kitap gibi görünen seçenektir).

Ekranın üst kısmında üç farklı simge bulunacak. Gözatma geçmişine erişmek için zaman simgesini seçin.

Ekranın sağ altındaki temizle düğmesine dokunun.

Geçmişi silmek istediğiniz zaman aralığına karar verin. "Son Saat", "Bugün" "Bugün ve Dün" ve "Tüm Zamanlar" arasında seçim yapabilirsiniz.

iPhone'da internet geçmişini silmek sadece Safari geçmişini silmeyi kapsamıyor. Eğer tüm internet geçmişinizi silmek isterseniz aşağıdakileri yapın.

iPhone İnternet Geçmişini Ayarlardan Silmek

Ayarlar menüsünde internet geçmişinizi silmeye yarayan birkaç Safari ayarı bulabilirsiniz. Tarama geçmişi buradaki odak noktası değil. Yani tüm tarama verilerinizi silmek istiyorsanız bunu aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.





Ayarlar> Safari'ye gidin.

Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle'yi seçin.

Bu işlem sadece göz atma geçmişinizi değil, çerezleri de siler. Ne var ki Otomatik Doldurma verisini veya tarama önerilerini kaldırmaz. Neyse ki bunları da silebilirsiniz. Hepsi Ayarlar menüsünün içinden değiştirilebiliyor.

Gizli Sekme Nasıl Kullanılır?

Safari'yi açın.

Ekranın alt köşesindeki sayfaları andıran simgeye dokunun.

Sol alt köşedeki Özel seçeneğine basın.

Bu yeni bir gizli dolaşma penceresi açılacaktır. Gizli sekmede iPhone internet geçmişi kaydedilmez.

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