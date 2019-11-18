



Bölünmüş ekran ve çoklu ekran isimleriyle bilinen ekranı ikiye bölme işlemi son iPhone'larla beraber sunulmaya başlandı., Birden fazla pencere gerektiren görevlerle başa çıkabilmenizi kolaylaştırmak için kullanılan bir özellik. Artık mobil cihazlarda yaygınlaşmaya başladılar ve iPhone'lar da buna dahil. Peki nasıl yapılıyor?

iPhone'da Ekranı İkiye Ayırmak: Bölünmüş Ekran Nasıl Yapılır?

Sık sık çoklu görevlerle uğraşıyorsanız cep telefonunuzun büyük ekranından daha iyi yararlanmak için aynı anda çeşitli pencereleri açmanız gerekebilir. Örneğin, iki kişi ile aynı anda konuşmak ve mesajlaşmak için uygulamanız destek veriyorsa bölünmüş ekranı açarak ekranı ikiye ayırmanız mümkün.

Apple iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve son iPhone 11'larda kullanıcıların aynı anda 1'den fazla uygulamayı görmesini ve kullanmasını sağlayan bölünmüş ekran uygulamaya konuldu. Bu özelliğe Bölünmüş Ekran Görünümü, Çoklu Pencere Modu ve Çoklu Görev gibi isimler verilir.

Cep telefonlarında çoklu görevlerle haşir neşirseniz bu özellik tam size göre çünkü metin belgesi, WhatsApp ve çizim aracı gibi aynı anda 2 uygulamayı birden çalıştırmanıza izin verir.

Bu özelliği Apple iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'inizde ve de iPhone 11 ve Pro ile Max modellerinde kullanmak istiyorsanız gerekli adımlara dair aşağıda sizlere bilgiler verdik. iPhone'da ekranı ikiye ayırma işlemi basittir ancak daha fazla şarj tüketebilir.





Adımlar

Her şeyden önce özellik "Ayarlar" dan etkinleştiriliyor. iPhone'unuzda bu özelliği nasıl sorunsuzca kullanabileceğinize dair aşağıda gerekli adımları paylaştık.

"Ayarlar" menüsünden Çoklu Görev özelliğini etkinleştirmek için. iPhone'unuzda aşağıdaki adımları izleyin:

"Ayarlar" ı seçin.

"Ekran ve Parlaklık" ı seçin .

"Görünüm" ü bulmak için aşağı kaydırın.

Yakınlaştır sekmesine geçin.

"Ayarla" yı seçin. (Ekranın sağ üst kısmında bulabilirsiniz)

Yakınlaştırılmış kullanmayı onaylayın.

Yukarıdaki talimatları uyguladıktan hemen sonra iPhone'unuzda Çoklu Pencere Modunu kullanmaya başlayabilirsiniz. Adımlar iPad için de benzerdir.

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