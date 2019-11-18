Telefonda Ses Kalitesini Artırmak





Amiral gemisi akıllı telefonlar genel olarak en iyi hoparlörlü telefonlar oluyor. Ancak iPhone ve Android cihazınızdan daha iyi ses almak için telefonun genel ses kalitesini iyileştirecek hamleler yapabilirsiniz. Yazımızda iPhone'da ve Android'te ses kalitesini artırmak için yapabileceklerinizden bahsettik.

Ses dosyalarınızın kalitesini iyileştirin

Müzik dinlediğimiz ses dosyalarının belirli bir kalite ve sıkıştırma seviyesi vardır. Dosyaların kalitesi artarsa, üretilen ses daha iyi olur. İlk başta bariz gibi görünen bir faktör olsa da çoğu zaman göz ardı ederiz.

Şarkıları MP3 formatında indiriyorsanız, daha yüksek örnekleme oranı ve bit hızı olan FLAC gibi dosyaları da seçebilirsiniz. Spotify hizmetleri kullanıyorsanız, ayarlara girerek müzik akışının kalitesini yükseltebilirsiniz

Telefonda ekolayzır ayarlarını kullanın

Çoğu geliştirici oynatılan sesleri optimize etmek için çeşitli ses geliştirmelerine izin verir. Telefonlar genelde bu ayarlara sahip değildir. Spotify üzerinden örnek vermek gerekirse bazı uygulamalarda ekolayzır ayarlarına şöyle erişiliyor:

Spotify uygulamanızı açın.

"Kütüphaneniz" sekmesine gidin.

Ayarlamalar için zincir dişlisine dokunun, sağ üsttedir.

Ekolayzır seçeneğine erişin.

Ekolayzır ayarlarını dinlediğiniz müzik türüne göre değiştirin ve böylece ses kalitesini iyileştirin.

Telefonda ses kalitesini artıran uygulama

Android mobil cihazınızda ekolayzır ayarlarınız yoksa akıllı telefonunuzun ses kalitesini artırmak için her zaman Noozxoide EIZO-rewire ™ PRO gibi bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Cihazınızdaki sıradan ekolayzır ayarlarından daha iyidir.





Uygulama ismi gibi etkileyici işler başarıyor. Yalnızca ses ayarlarını değil, aynı zamanda birçok DSP yapılandırmasını, size özel bir ses deneyimi elde etmek için diğer birçok iyileştirme ve optimizasyonlar içeriyor. Seçenekler başta çok karmaşık gelebilir.

Daha iyi bir codec kullanarak ses kalitesini iyileştirin

Ses kodeği Bluetooth kulaklığa ya da telefon hoparlörüne iletilen sesin kalitesini değiştirir. Hatta kablosuz hoparlörü dahi etkiler.

İlk önce, hangi codec bileşenlerinin kulaklık ve telefonunuz ile uyumlu olduğunu kontrol etmeniz gerekir.

Bunun için geliştirici ayarlarını etkinleştirebilirsiniz. Android ayarlarına gidin ve "Telefon bilgileri" bölümüne geçin; Yazılım seçeneklerini bulun ve "Yapı Numarası" na on kez basın. Yeni bir menü aktif hale gelecektir.

Geliştirici ayarlarına erişin ve ağlar bölümüne gidin.

"Bluetooth ses kodeği" kısmına girin ve en yüksek kalitede olanı seçin.

"Ses örneği hızı" ve "Örnek başına ses bitleri" değerini mümkün olan en yüksek değere ayarlayın.

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