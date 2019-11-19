iCloud'u Windows 10 Takvim ile Eşitlemek





Hem iPhone hem de Windows PC kullanıyorsanız, her iki cihaz arasında manuel bilgi yönetimi ve paylaşımı zor olabilir. O nedenle eşitleme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Örneğin, iPhone'daki iCloud hesabınızı Windows 10 ile eşitleyerek Takvim bilgilerinizi aktarabilirsiniz.

iCloud'u Windows Takvim ile Eşitleme

Windows güncellendi ve Takvim uygulamasında önemli değişiklikler ve iyileştirmelere sahip oldu. iCloud eşitleme bunlardan biri. Tek bir pencerede birden fazla iCloud takvimi ile eşitleme yapabilirsiniz.

iPhone'unuzda kurulu iCloud'u Windows 10 takvim uygulamasıyla senkronize etmek için iki adımlı bir işlemi tamamlamanız gerekecek. Ancak merak etmeyin tek yapmanız gereken ayarları yönetmek ve iCloud hesabınızı buraya eklemek olacak. Aşağıda daha fazlasını açıkladık. iCloud'unuzu Windows 10 takvimi ile eşitledikten sonra, Windows cihazınızda iPhone randevularınızı, etkinliklerinizi ve diğer birçok hatırlatıcıyı görebilecek ve yenilerini oluşturabileceksiniz.

Windows 10'da iCloud'u Ayarlamak

iCloud'unuzu Windows 10 takvim ile senkronize etmek için izlemeniz gereken adımlar aşağıdadır.

Windows PC'nizde Takvim uygulamasını açın.

Ekranınızdaki kenar çubuğunun sol alt köşesindeki Ayarlar simgesine (dişli simgesi) tıklayın.

Ekranınızda bir liste görünecektir. Listeden Hesapları Yönet seçeneğine tıklayın.

Bir iletişim kutusu görünecek. İletişim kutusunda, Windows PC'nize eklenen tüm hesapları görebileceksiniz.

Şimdi, Hesap ekle seçeneğini tıklayın.

"iCloud" adlı seçeneği arayın ve tıklayın.

Gerekli bilgileri ekranınızdaki iletişim kutularına girin.

Me.com ile biten iCloud e-posta adresinizi de girebileceğinizi unutmayın. Takvim uygulaması, iCloud.com yerine me.com alanıyla senkronize edebiliyor.





Örneğin, iCloud e-posta adresiniz akillitelefon@icloud.com ise akillitelefon@icloud.com yazmak yerine, iletişim kutusuna akillitelefon@me.com yazabilirsiniz. Ardından iCloud hesabınız ile aynı şifreyi girin. İşlem bittiğinde "Giriş yap" düğmesini tıklayın ve ardından pencerenin yanındaki "Bitti" düğmesini tıklayın.

Yukarıdaki adımları tamamladığınızda, Windows 10 Takvim uygulaması ana ekranına geri dönersiniz. Oradan, soldaki kenar çubuğunda yeni iCloud hesabını görebileceksiniz. Yukarıdaki adımların yardımcı olacağını umuyoruz. Yukarıdaki adımları takip ederken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen yorum bırakın. Bu yazıda Mac, iPad veya iPhone'a bağlı iCloud hesabını Windows 10 takvim ile eşitledik.

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