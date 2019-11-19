



iPhone, iPad ve AirPod'larda olduğu gibi, Apple varsayılan olarak Apple Watch'ınıza havalı bir isim verir. Bu isim çoğu zaman kişisel adınızı içeren bir addır. Böylece Bul uygulamasını kullanırken, özellikle de farklı bir cihazdan kullanmaya çalıştığınızda kendi cihazınız daha kolay tanımış olursunuz. Apple Watch'da bu isim değiştirilebiliyor. Hem de yalnızca iPhone üzerinden yapılabiliyor.

iPhone'da Apple Watch Adını Değiştirmek

Hemen herkes isim kişiselleştirmelerini sever ve önemli bulur, özellikle evinizde en az 2 Apple Watch varsa isimlerinin karışmamasını isteyebilirsiniz. Bu işlem birini diğerinden ayırmanıza yardımcı olacaktır. İşlem iPhone'unuzdaki Apple Watch uygulamasından yapılabiliyor. İşte adılmar:

iOS cihazınızda Apple Watch uygulamasını başlatın.

Eğer "Saatim" sekmesini henüz göremiyorsanız, ekranda "Saatim" seçeneğine dokunun.

"Genel" i seçin.

"Hakkında" yı seçin .

"Ad" ı seçin.

Artık iPhone ekranınızdan Apple Watch saatinize istediğiniz herhangi bir adı verebilirsiniz. İşiniz bittiğinde ise klavyeden Enter tuşuna basabilir veya önceki sayfaya dönmek için "Hakkında" yı seçebilirsiniz. Saatiniz yeni isimle beraber güncellenecek.





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