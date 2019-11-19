



iPhone'da bir siteye ya da servise kaydolurken otomatik şifre oluşturabilir ve bunu iPhone'un hafızasına kaydedebilirsiniz. Böylece her seferinde farklı bir şifre girmiş olur ve her hesaba aynı şifreyle kaydolmazsınız. iPhone sizin için tahmin edilmesi imkansız, otomatik güçlü şifreler oluşturabiliyor.

iPhone'da Otomatik Şifre Oluşturmak ve Saklamak

Bunun için iCloud KeyChain ya da iCloud Anahtar Zinciri özelliğini kullanacağız. Otomatik oluşturulan şifreler buraya kaydedilir. Buna Güçlü Parolalar de özelliği deniliyor. Şifre iPhone, iPad ve Mac PC'de görüntülenebilir. Önce iCloud Anahtar Zinciri özelliğini açmanız gerekir.

iPhone / iPad'inizdeki Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, Hesaplar ve Şifreler üzerine dokunun ve ardından Otomatik Doldur üzerine dokunun.

Son olarak, iCloud Keychain'in / Anahtar Zinciri'nin yanındaki düğmeyi açın.

Şimdi güçlü parolalar oluşturmak ve kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Öncelikle, iOS cihazınızda Safari'yi başlatın.

Daha sonra, güçlü bir parola oluşturmak istediğiniz kayıt sayfasına gidin.

Diğer detaylarınızı giriniz. Parola kutusuna ulaştığınızda, iOS otomatik doldurma seçeneği sunar ya da size sorar. Klavyenizin yerini Güçlü Parola Kullan butonu alır.

butonu alır. İsterseniz bunun yerine kendi özel şifrenizi de kullanabilirsiniz.

Kayıt formunuzu doldurun. iCloud Anahtar Zinciri otomatik olarak sayfanın giriş bilgilerini kaydeder.

Otomatik Oluşturulan Şifreler Nereye Kaydedilir?

Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, Hesaplar ve Şifreler üzerine dokunun ve ardından Web Siteleri ve Uygulama Şifreleri üzerine dokunun. Burada, Face ID'nizi veya Touch ID'nizi girmeniz gerekecektir.

Not: Siri'ye "bana şifrelerimi göster" veya "Facebook şifremi göster" ifadesini de sorarak da erişebilirsiniz.

Ekranda tüm web sitesi ve uygulama giriş şifrelerinin listesini göreceksiniz. Herhangi bir şifre bilgisini aratarak da bulabilirsiniz.

Daha sonra AirDrop kullanarak paroalyı kopyalayabilir veya başka bir cihazla paylaşabilirsiniz. Parolanın paylaşılacağı cihazın en az iOS 12 ya da Mac Mojave çalıştırması gerekir.





Yeniden Kullanılan Şifreyi Belirleme ve Değiştirme

iCloud Anahtar Zinciri / Keychain hangi parolaların tekrar kullanıldığını gösterir.

Ayarlar uygulamasında Web Siteleri ve Uygulama Şifreleri bölümüne gidin.

Sonra, Face ID veya Touch ID kullanarak kimlik doğrulaması yapın.

Şifrelerin tekrar kullanıldığı web sitelerinin yanında ünlem işareti görülür.

Buradan şifreyi değiştirebilirsiniz.

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