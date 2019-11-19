



iPhone ve Android'de telefonunuza kaydedilen web site giriş bilgilerini görebilirsiniz. Bir siteye ait hem kullanıcı adınızı ve hem de şifrenizi öğrenmek sanılandan kolaydır. Eğer Google Chrome tarayıcı kullanırsanız tüm şifreleriniz kaydedilir. Diğer tarayıcılar da web site kullanıcı adı ve parolalarını saklayabilir. Aşağıda adımlara yer verdik.

Telefonda Chrome Tarayıcıya Kaydedilen Giriş Bilgilerini Görmek

Telefonunuzda Google Chrome uygulamasını başlatın.

Ekranın sağ üstündeki 3 noktaya dokunun. Bu, tarayıcının menüsüne erişmenizi sağlayacaktır.

"Ayarlar" ı seçin.

Ayarlar'da "Şifreler" i seçin. Tüm şifrelerinizin listesi görüntülenir.

Belirli bir şifreyi görüntülemek için girişi seçin ve ardından "Önizleme" yi (göze benzeyen) seçin. Şifrenin kilidini açmak için cihazınızın şifresini yazmanız gerekebilir.

Bu sayfada, şifreye "Kopyala" diyerek panoya kopyalabilirsiniz.

Bu şifreyi iPhone / Android telefonunuzdan silmek için yukarıda bulunan "Sil" e dokunun (çöp kutusuna benzer). Parolayı geri kurtarmak mümkün olmadığından iki kere düşünün.

Google Chrome'un, Parola Ayarları sayfasında parola hatırlama özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Chrome'un şifreleri kaydetme özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için ekrandaki "Şifreleri kaydet" seçeneğini kullanın. Telefonda Chrome tarayıcıya kaydedilen giriş bilgilerini görme adımlarından bahsettik.





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