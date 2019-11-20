



Akıllı telefonunuzun ekranını LG TV'ye yansıtmanın en kolay yolu Screen Mirroring / Ekran Yansıtma özelliğini kullanmaktır. Neredeyse tüm Android telefonlar bu özelliğe sahiptir. iPhone'lar için de aynısı söylenebilir. LG bu TV ekranını yansıtma işlevini Screen Share / Ekran Paylaşımı olarak nitelendiriyor.

Android ve iPhone Ekranını LG Smart TV'ye Yansıtma

iPhone / iPad ekranını doğrudan LG Smart TV'ye yansıtmak başta mümkün olmayabilir. Ancak alternatif çözümler mevcuttur ve iPhone'a geçmeden önce aşağıda Android ekranını LG TV'ye yansıtma adımlarına değineceğiz.

Öncelikle Android cihazınızda ekran yansıtma uygulaması yoksa Video & TV Cast veya Airmore uygulamasını Android'e indirebilirsiniz.

Farklı marka / model akıllı telefonlarda ekran yansıtma uygulaması / özelliği şu isimlere sahip olabilir:





Ekran Yansıtma

Ekran Paylaşımı

Screen Share or Smart Share (LG)

Miracast

Wireless Display (WiDi)

Display mirroring

HTC Connect

Wi-Fi direct

Android'te LG TV'ye Ekran Yansıtma

LG TV'nizi açın ve ekrandan Share screen / Ekranı paylaş'ı seçin.

Telefonda ekran yansıtma aracına dokunun ardından LG smart TV'nizi cihaz listesinden seçin. Telefonun TV'yi algılaması birkaç dakika sürebilir.

Akıllı telefonunuzdaki bağlantı işlemini başlatmak için listelenen LG TV'ye dokunun. Telefonunuz ve TV'niz bağlantı durumunu gösterir.

İşlemin sonunda akıllı telefon veya tabletin ekranı LG TV'de gösterilecektir.

Çoğu durumda, akıllı telefonun içeriği, ekran menüleri ve seçenekleri LG TV ekranında görüntülenecektir.

Ekran yansıtma oturumunu sonlandırmak için akıllı telefonun ekran yansıtma ayarlarında akıllı telefon bağlantısını kes öğesine dokunun.

iPhone ve iPad'de LG TV'ye Ekran Yansıtma

Bazı LG 2019 TV modelleri (OLED serisi B9, C9, E9, W9, R9, Z9 ve NanoCell serisi SM9X / SM8X, UHD UM7X) Apple AirPlay 2 desteği ile ekranın doğrudan iPhone / iPad'den yansıtılmasını sağlar.

LG 2018 ve önceki Akıllı TV'ler ekranın doğrudan iPhone / iPad'den yansıtılmasına izin vermez.

AirPlay 2 ile uyumlu olmayan bir LG akıllı TV'niz varsa, olası alternatif çözümler şunlardır: