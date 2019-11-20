iPhone'u Samsung Smart TV'ye Bağlamak





iPhone'unuzu Samsung TV'ye bağlayarak, telefonunuzun multimedya içeriğini ekranınızı yansıtabilirsiniz. Bu yazımızda iPhone'unuzu bir Samsung TV'ye nasıl bağlayacağınızı gösterdik.

Lightning Digital AV adaptörü kullanarak iPhone'dan Samsung TV'ye ekran yansıtma

Muhtemelen en basit seçeneklerden biridir, ancak adaptörü Apple'dan satın almanız gerekeceğinden ücretsiz değildir. Lightning dijital AV adaptör yaklaşık birkaç yüz lira maliyete sahip ve iPhone ve iPad ile birlikte kullanılabilir.

Kullanıma hazır ek bir HDMI kablosuna sahip olduğunuzdan emin olun, böylece iPhone'unuzu Samsung TV'ye bağlayabilirsiniz.

Kablo hazır olduğunda, AV adaptörünü iPhone'unuza bağlayın.

Şimdi HDMI kablosunu AV adaptörüne bağlayın. Bağlamanız gereken girişi göreceksiniz.

Samsung TV'nizinde kaynak olarak HDMI'ın seçili olduğundan emin olun ve iPhone'unuzun ekranını Samsung TV'nize yansıtılmış şekilde göreceksiniz.

iPhone'u Samsung TV'ye kablosuz olarak bağlama

Belki kablolardan bıktınız ve iPhone'unuzu Samsung Smart TV'nize bağlamanızı sağlayan kablosuz bir seçenek arıyorsunuz. Endişelenmeyin: Bu kablosuz bağlantı seçeneğini size sağlayan bazı uygulamalar var.

Aşağıdaki ekran yansıtma uygulamalarından birini kullanırken Samsung Smart TV ile iPhone'un evde aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerektiğini unutmayın. Telefon ve TV farklı ağlardaysa uygulamalar çalışmayacaktır.

Samsung SmartView App

Samsung SmartView uygulaması, akıllı TV'nize iPhone ekranın yansıtılmasını sağlayan, telefonunuza yükleyebileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır.





Samsung SmartView uygulamasını yüklendikten sonra, telefon ve TV aynı Wi-Fi bağlantısına sahip olmalı. Ardından uygulamayı başlatın ve sizden Samsung Smart TV'nizin ekranında beliren kodu girmeniz istenecek. Pin girildiğinde iPhone TV'ye bağlanmalıdır.

Samsung TV için Mirror uygulaması

SmartView uygulamasının performansını beğenmezseniz, Samsung TV için Mirror uygulamasını deneyebilirsiniz. Bu 4,99 dolarlık uygulama, Samsung TV'nize yansıtabileceğiniz iPhone içeriğini seçme özgürlüğü sağlar.

Yansıtma yeteneklerine sahip diğer uygulamalar

YouTube gibi iPhone ekranını (Samsung) TV'ye yansıtma özelliğine sahip bazı uygulamalar var. YouTube ile, TV ve telefonun aynı ağda olması koşuluyla, TV'ye bağlanmak veya yayın yapmak için sağ üstteki küçük ekran simgesine dokunun.