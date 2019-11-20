Maalesef Android Klavye Durdu Hatasını Düzeltmek





"Maalesef Android Klavye Durdu" hatası sinir bozucu olabilir. Aniden ortaya çıkan ve klavyeyi kullanılamaz kılan bu hatanın nasıl çözülebileceğine değindik. Aşağıdaki adımları denemeden önce cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Ayrıca üçüncü parti başka bir klavye kullanmayı deneyin ve klavye durduruldu hatası devam ediyor mu görün. Hiçbir adım işe yaramazsa fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir (virüsleri ve yazılım hatalarını düzeltir).

Maalesef Android Klavye Durdu Hatası Çözümü

Klavyeyi Yeniden Başlatın

Cihazın Ayarlar menüsüne gidin.

Uygulamalar bölümüne gidin ve Uygulama Yöneticisine basın.

"Tüm uygulamalar" sekmesine ulaşmak için kaydırın.

Şimdi Android Klavye'yi bulun.

Klavyeyi durdurmak için Zorla Durdur'a basın.

Ayarlar menüsünden çıkın ve klavyeyi kullanmaya geri dönün ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Başka klavye uygulaması kullanıyorsanız onun adını arayın.

Klavyenin Önbelleğini ve Verilerini Temizleyin

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne gidin.

Uygulamalar bölümünde yer alan Uygulama Yöneticisi'ne basın.

"Tüm" uygulamaları içeren sekmeye kaydırın.

Şimdi klavye uygulamasını arayın.

Klavye uygulamasına basın.

Önbelleği Temizle üzerine basın.

Verileri Temizle üzerine basın.

Onaylamak için Tamam'a basın.

Sözlük Uygulaması İçin Önbelleği ve Veri Dosyalarını Temizleyin

Sözlük uygulaması ve klavye uygulaması birlikte çalışır.

Cihazınızın Ayarlar menüsüne gidin.

Uygulamalar Yöneticisine basın.

"Tüm" sekmesine gidin.

Sözlük uygulamasını arayın.

Önbelleği Temizle üzerine basın.

Onaylamak için Tamam'a basın.

Önbellek ve veri dosyaları silinir silinmez, klavye durduruldu hatasının devam edip etmediğini onaylayın.

Google Klavyenizi Güncelleyin

Google klavyeyi güncellemek de kullanışlı bir çözüm olabilir. Başka bir klavyeyi kullanıyorsanız, onu güncelleyin. Klavyeyi güncellemek için Play Store'u açın, 3 yatay çizgiyi seçin ve Uygulamalarım ve oyunlar'ı seçin. Sizin için uygun bir güncelleme varsa, Güncelle'ye basın.





Klavye Ayarlarını Sıfırlayın

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne gidin.

Dil ve Giriş için "Sistem" altında arama yapın ve seçin.

Samsung Klavye'ye basın.

Şimdi aşağı inin ve Ayarları Sıfırla'yı basın.

Klavye sıfırlandıktan hemen sonra, sorunun devam edip etmediğini onaylayın.

Google Klavye Güncellemelerini Yükleyin

Diğer şaşırtıcı bir düzeltme de Google klavyeyle ilgili güncellemeleri yüklemektir. Bunu yapmak için Android telefonunuzdaki oyun mağazasına gidin ve güncellemeleri arayın.

Aygıt Yazılımınızı Güncelleyin