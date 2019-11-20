Samsung Galaxy S10'da Ekran Modunu Değiştirmek





Samsung Galaxy S10'un daha fazla pil kullanmasına neden olan yüksek çözünürlüğü aşağıda düşürmek isterseniz Samsung size üç farklı seçenek sunuyor. Bunlar arasında seçim yapmak dışında Samsung Galaxy S10'un ayrıca ekran modunu değiştirmek isterseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

"Ayarlar" ı başlatın ve "Ekran" ı seçin.

Ekran sayfasında özelleştirilebilecek çeşitli ekran seçenekleri göreceksiniz.

Galaxy S10'da değiştirmenize izin verilen en önemli ekran ayarlarından bazıları aşağıdadır:

Adaptif parlaklık: Bu seçenek varsayılan olarak açıktır. Açık bırakılırsa, çeşitli aydınlatma koşullarında kullandığınız parlaklık ayarını hatırlar ve aynı koşulları tespit ettiğinde ekranı anında o parlaklığa ayarlar. Yapay zeka ile çalışıyor.

Mavi Işık Filtresi: Bunu etkinleştirirseniz, göz yorgunluğunun olmamasını sağlamak için akıllı telefon tarafından yayılan mavi ışık miktarını azaltır. Karanlık olduğunda bu çok önemlidir. Etkinleştirmek için "Mavi ışık filtresi" ni seçin veya sadece gece olduğunda kendisini etkinleştirmesi için programlayın.

Ekran Modu: Varsayılan olarak, ekran "doğal" renkleri gösterecek şekilde ayarlanmıştır. İsterseniz, ekrandaki renklerin doygunluğunu artırmak için "Canlı" düğmesini kullanabilirsiniz. Çok gerçekçi değildir ama ekrana daha fazla dinamiklik katar.





Yazı Tipi Boyutu ve Stili: Ekrandaki metnin boyutunu ve yazı tipini değiştirmek için "Yazı tipi boyutu ve stil" i seçin. Daha fazla okunabilirlik için, "Kalın yazı tipi" ni etkinleştirerek tüm metinlerin kalın görünmesini sağlayabilirsiniz.

Ekran Yakınlaştırma: Daha iyi okuma yapmak için "Ekran yakınlaştırma" düğmesine basın ve ekrandaki öğelerin boyutunda ayarlamalar yapın. Bu işlem yazı tipi boyutunu değiştirmeye benzemez, çünkü yalnızca metin değil, tüm ekran öğelerinin boyutunu artırır.