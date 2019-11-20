



2018'de WhatsApp'a çok istenen bir özellik ekledi: WhatsApp mesajlarını gönderildikten sonra silme işlevi getirildi. Mesajınız gönderilmiş, teslim edilmiş ancak okunmamışsa anında silebilirsiniz. Ne var ki siz hızlı hareket etseniz de ekranda bir mesajın gönderildiği ve silindiği yazar ve bunu herkes görür. Peki WhatsApp'ta gönderilen mesajı başkaları okumadan silmek mümkün mü? Bu işlemin süre limiti ikinci kez değişti.

WhatsApp'ta Teslim Alınan Mesajın Silinmesini Önlemek

WhatsApp'ın gönderilen mesajları okunmadan silme süresini kısa süre önce değiştirdi ve süre şimdi 13 saat, 8 dakika ve 6 saniye oldu. Ancak silme işlemi eğer her iki tarafın telefonu açıksa ve internete bağlıysa işe yarıyor. Eğer kişi mesajı aldıktan sonra telefonunu kapatırsa ve 13 saat 8 dakika 6 saniye geçtikten sonra açarsa siz mesajı silmeyi deneseniz bile o kişi için silinmeyecektir. Bu yöntem WhatsApp'ta teslim alınan mesajın karşıdaki tarafından silinmesini önlüyor.

Teslim edilen WhatsApp mesajları, gönderildikten sonra 13 saat 8 dakika içinde silinebiliyor. Bu süre geçen yıl 7 dakika olarak belirlenmiş ve daha sonra 1 saat 8 dakika yapılmıştı. Bir WhatsApp mesajını silmek için üzerine dokunur / basılı tutar, ardından sil simgesine basarsınız. Sonrasında ise 'Herkes için sil'i seçersiniz.





Karşıdaki 13 Saat İçinde Telefonunu Açmazsa Asla Mesaj Silinmez

Özellik sizi gönderdikten hemen sonra pişman olduğunuz bir şey yazma korkusundan kurtarıyor ya da yanlış kişiye gönderdiğiniz bir mesajı çabucak silmenizi sağlıyor. 7 dakika limitinin 1 saat 8 dakikaya çıkarılması bu stresi azaltmaya yetmedi ve şirket şimdi bunu 13 saat 8 dakika yaptı. Ne var ki hala bazı eksikler var, çünkü hala okunmamış mesajları sildiğinizde WhatsApp karşıdaki alıcıya mesajın silindiğini bildiren bir uyarı gösteriyor. Silme işlemini saniyesinde yapsanız bile hatta tek gri tik varken yapsanız dahi karşıdaki kişiye mesajın silindiği gösteriliyor.

Ek Uyarı

Yanında tek gri tik işareti olan WhatsApp mesajını okunmadan silebilirsiniz. WhatsApp mesajlarını okunmadan silmenin tek yolu budur. Ancak size tavsiyemiz iki gri tik işareti olan mesajları silmeden önce düşünün. Çünkü kişi bunu kilit ekranından önizlemiş olabilir. Ayrıca kişi mavi tiki kapatmış da olabilir.