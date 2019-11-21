



VoiceOver uzun zamandır iyi bir hareket (jest) tabanlı ekran okuyucu araç görevi görüyor. Bu Erişilebilirlik özelliği ile cihazın ekranında neler olup bittiğinin sesli açıklamasını alabilirsiniz. Görme güçlüğü yaşayanlar için mükemmel bir çözümdür. VoiceOver'ı Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod'da da etkinleştirip kullanabilirsiniz.

HomePod'da VoiceOver'ı Etkinleştirmek / Devre Dışı Bırakmak

Siri tabanlı HomePod'u ayarlamak için kullandığınız iPhone veya iPad halihazırda VoiceOver özelliğini kullanıyorsa, VoceOver ayarlarınız otomatik olarak hoparlöre aktarılır. Ayrıca, VoiceOver özelliğini iPhone veya iPad'inizdeki Home uygulamasından açma seçeneğiniz de vardır. VoiceOver'ı iPhone veya iPad'inizdeki Home uygulamasından etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone veya iPad'inizdeki Home / Ev uygulamasını açın.

Ev veya Odalar sekmesinde, HomePod simgesine uzun dokunun,

Ardından, Ayrıntılar üzerine dokunun ve sonra Erişilebilirlik üzerine dokunun.

Son olarak, VoiceOver'ı açmak veya kapatmak için butonu yeşile getirin.

HomePod'da VoiceOver Hareketlerini Kullanma

HomePod'un üzerine parmağınızla dokunduğunuzda veya sürüklediğinizde, parmağınızın altındaki butonun adını söyleyip seçecektir.





Seçilen kontrolü kullanmak için HomePod'un üst kısmına iki kez dokunun veya hiçbir kontrol seçilmemişse Oynat / Duraklat düğmesine dokunun.

Sesi sürekli olarak düzenlemek için ses kontrolü seçildiğinde HomePod'un üstüne iki kez dokunun ve basılı tutun.

Siri'yi çağırmak için çal / duraklat seçildiğinde HomePod'un üst kısmına iki kez dokunun ve basılı tutun.

Bir sonraki şarkıya geçmek için hoparlörün üstüne üç kez dokunun.

Bir önceki şarkıya geri dönmek için bir çalma listesi veya albüm dinlerken HomePod'un üstüne dört kez dokunun.

HomePod'da VoiceOver Nasıl Ayarlanır?

iPhone veya iPad'inizdeki Ev uygulamasını başlatın ve ardından odalar sekmesine dokunun.

HomePod simgesine basılı tutun.

Ardından, Ayrıntılar üzerine dokunun ve sonra Erişilebilirlik üzerine dokunun.

Şimdi, VoiceOver'a dokunmanız yeterlidir.

Burada ilginize göre bazı şeyleri özelleştirebilirsiniz.

Konuşma Hızı: Bu, VoiceOver için konuşma konuşma hızını artırmanızı veya azaltmanızı sağlar.

İki kez dokunma zaman aşımı: Bu, VoiceOver'ın hareketinizi iki kez dokunma olarak algılaması için iki dokunma arasındaki süreyi kontrol etmenizi sağlar.

Audio Ducking: VoiceOver konuşurken VoiceOver'ın hoparlördeki ses çalma seviyesini azaltmasına yardımcı olur.

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