Samsung Galaxy Note 10'u TV'ye Bağlamak





Samsung Galaxy Note 10'da büyük ekranın tadını gerçek zamanlı olarak çıkarmak için cihazı TV'nize bağlayabilirsiniz. Bunun için ekran yansıtma özelliği sunuluyor. Samsung Galaxy Note 10'unuzu TV'nize bağlamanın en basit yollarını paylaştık.

Note 10'u AllShare Hub ile TV'ye Bağlamak

Bunun için Samsung AllShare Hub cihazına ihtiyacınız var. HDMI kablosuyla cihazı TV'nize bağlayın. Bundan sonra, şu talimatlara uyun:

Galaxy Note 10'unuzu AllSHare Hub cihazına kablosuz olarak bağlayın.

Cihazınızın ayarlarına gidin, "Ekran yansıtma" düğmesine dokunun.

Samsung Galaxy Note 10'u Smart View ile TV'ye Nasıl Bağlayabilirim?

Daha yeni bir Smart TV'niz varsa, TV'nin Note 10 sinyalini almaya hazır olduğundan emin olun. Note 10 ekranının üstündeki hızlı menüyü aşağı kaydırın, sonra "Smart View" u seçin.

Note 10'u Chromecast'le TV'ye Bağlamak

Google Chromecast, Note 9'unuzu TV'ye yansıtmanın en basit ve popüler yöntemlerinden biridir. Sadece şunları yapın:





Chromecast'i televizyonunuzdaki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.

Ardından, Chromecast'iniz ve Galaxy Note 10'unuzun aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

Google Home uygulamasının Galaxy Note 10'unuza yüklendiğinden emin olun.

Home uygulaması Chromecast'inize bağlandığında uygulamalarda artık "Cast" / "Yansıt" seçeneği olacaktır.

Artık, Note 10'daki ekranı "Cast screen / audio" (Ekran / ses yansıt) özelliğini seçerek Home uygulamasından yansıtabileceksiniz.

Galaxy Note 10'u Miracast ile TV'ye Nasıl Bağlayabilirim?

Galaxy Note 10, mobil cihazınızın kablosuz olarak yansıtılması için Miracast'ı destekler. Bunu yapmak için, cihazınızın üstündeki bildirim menüsünü aşağı çekin, ardından "Samsung Connect" i seçin. Artık TV'nizi listeden seçebileceksiniz. Bununla birlikte, TV'yi göremiyorsanız, "Elle cihaz ekle" ye gidin ve TV'yi seçin.

Samsung DeX Üzerinden TV'ye Bağlanmak

Samsung Note 10, telefonunuzdaki içeriği Samsung DeX aracılığıyla bir TV'de görüntülemenize izin verir. Bu teknik bilgi gerektirmez, sadece Samsung USB-C – HDMI kablosunu cihazınıza bağlamanız ve DeX Moduna erişmeniz yeterlidir.

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