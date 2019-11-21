



Samsung Galaxy S10 arabalarda başarılı bir şekilde klasik radyo konsolun yerini alabilmektedir. Otomobilinize şaşırtıcı derecede eğlenceli seçenekler eklemek için S10'u arabanıza bağlayabilirsiniz. S10'daki ses aracınızdaki hoparlörden çalınmasını sağlar. Spotify, podcast ve indirdiğiniz şarkıların sesini ve cihazınızın navigasyon ve arama seslerini arabaya aktarmış olursunuz.

Samsung Galaxy S10'u Arabaya Bağlamak

Aracınızın Bluetooth desteği varsa,adımlar çok kolaydır. Bluetooth özelliği olmadan S10'u arabaya bağlamak neredeyse imkansızdır. Aşağıda adımlara yer verdik:

Başlamak için, Galaxy S10'unuzun Bluetooth'unun etkin olduğundan ve aracınızla eşleşecek şekilde ayarlandığından emin olun.





Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Bağlantılar" ı seçin.

Bağlantılar sayfasında, düğmeyi sağa kaydırarak Bluetooth'u etkinleştirin.

Arabayı çalıştırın ve park halinde bırakın. Birçok otomobil üreticisi, araç hareket halindeyken güvenlik nedeniyle Bluetooth eşleştirme gibi özellikleri devre dışı bırakır.

Aracınızın Bluetooth eşleştirme modunu başlatın. Bu işlem bir araçtan diğerine değişir, bu nedenle daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kılavuzunuza bakabilirsiniz.

Arabanızı Samsung Galaxy S10 ile eşleştirmek için, Ayarlar'daki Bağlantılar sayfasına dönün ve ardından "Bluetooth" u seçin.

Mevcut Cihazlar bölümünde, görünür durumda olan aracınızın adına dokunun. Birçok otomobil otomatik olarak Galaxy S10'a bağlanacaktır, ancak istenirse aracınızın ekranındaki şifreyi girmeniz gerekebilir.

Arabanız Galaxy S10 ile eşleştirilecek. Bir dahaki sefere motorunuzu çalıştırdığınızda, S10 otomatik olarak arabaya bağlanacak ve S10'un sesini otomobilin hoparlörlerinden duymanız mümkün olacak.

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