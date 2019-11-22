Apple AirPods'u Yeni Firmware Sürümüne Güncellemek





Bir ekranı olmayan AirPods gibi bir cihazın kontrolünü daha pratik hale getirmek adına Apple, AirPods'un manuel olarak güncellemesi gerekmediğinden emin olur. Yani AirPods güncellemeleri otomatik yükler. Hatta AirPods'u manuel olarak güncellemek aslında mümkün değildir. Güncellemeler mevcut olduğunda otomatik olarak kurulurlar.

Bununla birlikte, AirPods'un donanım yazılımı sürümünü kontrol etmenize izin verilir. Yani kullandığınız modeldeki sürümün ne olduğunu istediğiniz zaman öğrenebilirsin. Böylece gerekirse sorun giderme açısından AirPods'u en son firmware sürümüne güncelleyebilirsiniz.

AirPods Nasıl Güncellenir?

AirPods'u yeni güncelleme yüklemeye zorlayamazsınız. Kablosuz kulaklıkları her şeyi otomatik olarak arka planda hallediyor.

Yeni AirPods güncellemesi şu durumlarda yüklenir:





AirPods şarj kılıfına konulduğunda.

AirPod çantası şarj oluyorken (Şarj kablosuna takılı veya kablosuz şarj oluyorken).

AirPod kılıfı iPhone'unuza yakınken.

Airpods'da Firmware Sürümünü Kontrol Etmek

AirPods'u şarj kılıfına koyun.

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Genel" i ve ardından "Hakkında" yı seçin.

AirPods kılıfının kapağını açın. AirPods pil menüsü açılacaktır, ancak kapatmanız gerekir. "EID" in altında "AirPods" görülebilir.

Mevcut ürün yazılımı sürümü de dahil olmak üzere ayrıntıları görüntülemek için "AirPods" seçeneğine dokunabilirsiniz. Yeni firmware sürümü daha yüksek kararlılık demek.

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