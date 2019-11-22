iPhone Zil Sesi Çalmıyor Sorunu





iPhone'da zil sesinin çalmaması sorununu ele alacağız. iPhone'unuzun ses kontrol düğmeleri arızalıysa zil sesini Ayarlar > Ses kısmından yükseltebilirsiniz. Bu yöntem inanılmaz faydalıdır. Zil sesi çalışmayan iPhone'da aşağıdakileri deneyin:

iPhone'unuzun Ayarlarına erişin.

Ses'i seçin ve "Zil ve Uyarılar" ı bulun.

Zil ve Uyarılar altındaki kaydırıcıyı sona sürükleyin. Böylece ses seviyenizi en yükseğe alın.

Ses kontrol tuşlarının bozuk olmadığından eminseniz, zil sesi çalmayan iPhone'da aşağıdakileri yapın:

Rahatsız Etme'yi Devre Dışı Bırakın

Rahatsız Etme, bazı durumlarda çok önemlidir. İşle meşgulsünüz ve rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, cihazınızdaki uyarıları, bildirimleri ve telefon görüşmelerini devre dışı bırakır. Bu yüzden, iPhone'da zil sesi sorununun asıl nedeni bu olabilir. Çünkü Rahatsız Etme özelliğini yanlışlıkla etkinleştirmiş ve unutmuş olabilirsiniz. Bu özelliğin etkinleştirildiğinden emin olmanın en iyi yolu, ekranın sağ üst köşesine bakmaktır. Rahatsız Etme etkinleştirilmişse, küçük bir yarım ay simgesi görünecektir.

iOS cihazınızda bu özelliği devre dışı bırakmak için bazı yöntemler var. Onları vurgulayalım:

1. Yöntem:

iPhone'un iOS 7'si ile gelen bu özelliği devre dışı bırakmak basittir. Sadece bu talimatlara uyun:





Kontrol Merkezine erişmek için iPhone ekranınızın alt kısmından yukarı doğru kaydırın.

Ardından, "Rahatsız Etme" özelliğini devre dışı bırakmak için yarım ay simgesine dokunun.

2. Yöntem:

Bunu yapmanın başka bir yolu da iPhone'unuzun Ayarlar ekranıdır. Yapmanız gereken tek şey şu:

iPhone'unuzun Ayarlar'ını başlatın.

Rahatsız Etme özelliğini seçin.

Yandaki butona dokunun griye döndüğünde devre dışı bırakıldı demektir.

3. Yöntem:

Rahatsız Etme işlevini devre dışı bırakmanın son bir yöntemi daha var. Bu adım Siri ile yapılıyor:

Siri'yi etkinleştirmek için iPhone'unuzun Home düğmesini basılı tutmanız yeterlidir. Siri'nin kullanıcı arayüzü hemen açılır, "Rahatsız Etme'yi kapat" deyin. Siri'nin komutunuzu algılaması için kelimelerinizi açıkça telaffuz ettiğinizden emin olun.

Siri şimdi özelliği devre dışı bırakıp "Tamam, Rahatsız Etme'yi kapattım" yanıtını verir.

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