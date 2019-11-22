



iPhone'da el fenerinin çalışmaması sorununu ele alıyoruz. En temkinli insanlar bile artık ellerinde bir el feneriyle dolaşmıyor zira günümüzde artık cep telefonlarımız işini iyi yapan el feneri araçları ile geldiğinden buna gerek kalmadı. iPhone el feneri büyük bir odayı ışıkla doldurmak için yeterince parlak olmayabilir, ancak iPhone'un el feneri bir yerde bıraktığınız cüzdanı, karanlıkta kaybettiğiniz anahtarı ve okuduğunuz kitaptaki küçük sözcükleri bulmanıza yardımcı olacak kadar güçlü ışık verir. Peki iPhone'da çalışmayan el feneri nasıl düzeltilir?

iPhone'da El Fenerinin Çalışmaması

Sırf iPhone el feneriniz çalışmıyor diye kendinizi karanlığa hapsetmek zorunda zorunda değilsiniz, aşağıdaki çözümlerle iPhone'un el fenerini tekrar çalıştırmayı deneyin.

iPhone'unuzu Şarj Edin

iPhone'unuzun pili bitmek üzereyse el feneri çalışmayabilir. Cihazınız çok sıcak veya çok soğuksa bu durumlar el fenerinin normal çalışma işlevini etkileyen durumlardır. iOS cihazınızı şarj edin, cihazın tekrar uygun bir sıcaklığa gelmesini bekleyin ve sonra el fenerini tekrar deneyin.

Kamera Uygulamasını Kapatın

iPhone'un kamerası açıksa veya arkada açık kalmışsa el feneri LED'in kontrolünü alamaz. Bir iPhone 11 veya daha yeni bir sürümde, ekranın ortasını yukarı doğru basılı tutun, ardından Kamera uygulamasından çıkmak için yukarı kaydırın. Bir iPhone 8 veya daha eski sürümlerde, iki kez home düğmesini basın, ardından Kamera uygulamasından çıkmak için yukarı kaydırın.

iPhone'unuzu Yeniden Başlatın

iPhone'unuzu kapatıp tekrar açmak yazılımı yenileyebilir ve el fenerinin çalışmasını engelleyen hataları giderebilir. iOS aygıtınızdaki Uyku / Uyandır düğmesini, "Kapatmak için kaydır" seçeneği görünene kadar basılı tutun veya cihazı kapatın veya yeniden başlatmaya zorlayın.





iPhone Ayarlarınızı Sıfırlayın

Basit bir yeniden başlatma işlemi sorunu çözmezse, cihazınızın ayarlarını sıfırlayın. Resimler, uygulamalar ve diğer veriler silinmez ancak duvar kağıdınızı, alarmlarınızı ve diğer temel bilgileri yeniden ayarlamanız gerekebilir. Sadece "Ayarlar" uygulamasını açın, ardından "Genel" i seçin. "Sıfırla" yı ve ardından "Tüm Ayarları Sıfırla" yı seçin. "Onayla" yı seçin.

iPhone'da el fenerinin çalışmaması sorununu ele aldık. Sorun her model iPhone'da görülebiliyor.

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