



Bazı iOS cihazlarında sık görüştüğünüz kişileriniz için bir Hızlı Arama / Sık Kullanılanlar / Favoriler listesi sunulur. Herhangi bir kişiyi Hızlı Arama listesine koymak uzun adres defterinizde arama yapmak yerine, FaceTime, telefon görüşmesi, iMessage veya SMS ile kendilerine hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

iPhone'da Kişileri Hızlı Arama Listesinden Silmek

Hızlı Arama listeniz iPhone'unuzdaki Telefon uygulamasından görülebilir ve bu listedeki numaraları kaldırmak karmaşık değildir. Bunun hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için aşağıdaki adımları izleyin:

iOS cihazınızın kilidini açın.

Ana ekrandan telefon uygulamasına erişin.

Ekranda aşağı doğru kaydırın ve en soldaki "Hızlı Arama" sekmesine dokunun.

Hızlı Arama listesindeki bir numarayı silmek için önce ekranın sağ üst köşesindeki "Düzenle" ye dokunmanız gerekir.

Kaldırmak istediğiniz numarayı bulmak için kaydırın ve ortadaki "-" sembollü kırmızı daireye dokunun..





Bundan sonra en sağdaki kutuda yazan"Sil" i seçin ve işlem tamam. Kişi iPhone'daki Hızlı Arama listenizden silinmiş oldu.

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